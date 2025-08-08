Die schattigen Wasserspiele der Schelmenklinge

Es ist ein beliebtes und kostenloses Ausflugsziel in der Region Stuttgart: Die Schelmenklinge Lorch. Rund 30 Häuschen, Mühlen und andere Bauten in Miniatur laden zu einem besonderen Spaziergang ein.
Das Rad am Kirchturm – und die vielen anderen kleinen Mühlen – drehen sich wieder. In der Schelmenklinge in Lorch (Ostalbkreis) ist die Saison in vollem Gang. Die rund 30 selbst gebauten Wasserspiele im Schwäbischen Wald werden jedes Jahr zum Frühling wieder aufgebaut. Der Schwäbische Albverein baut sie im Spätsommer ab, repariert und bastelt im Winter und macht im Frühling nun wieder viele Kinder mit dem besonderen Anblick der Kirchen, Häuschen oder Riesenräder glücklich.