Wasserprojekte ausgezeichnet: Auch die Stuttgarter Neckarinsel ist unter den Preisträgern

Der verstorbene „Bäderkönig“ Josef Wund hat sein Vermögen in eine Stiftung eingebracht, die Initiativen rund ums Wasser fördert. Das könnte dem Ziel nutzen, wieder im Neckar zu baden.

Der Verein Neckarinsel hat es innerhalb kurzer Zeit geschafft, sich in Stuttgart viel Sympathie und Renommee zu verschaffen - und zwar mit dem nassforschen Ziel, den Neckar wieder erlebbar zu machen und am Ende sogar wieder im Fluss baden zu können. Mit diesem Anspruch haben in den vergangenen Jahrzehnten schon viele in Stuttgart Schiffbruch erlitten, dem Verein aber könnte es gelingen. Jetzt kommt dafür zusätzliche Unterstützung von der Josef-Wund-Stiftung: Die Neckarinsel ist einer von drei Preisträgern des Undine-Awards, der am Abend des 11. Juni in Stuttgart verliehen wird. Der Verein erhält 25.000 Euro - und womöglich bald noch weitere Hilfe.

Die Josef-Wund-Stiftung mit noblem Sitz im Stuttgarter Königsbau existiert schon seit zehn Jahren, vielen Menschen ist sie aber noch nicht bekannt. Dabei steht eine fast märchenhafte Geschichte dahinter: Josef Wund aus Eriskirch am Bodensee stammte aus ganz ärmlichen Verhältnissen, wurde Maurer, arbeitete sich mit Fleiß und Hartnäckigkeit immer weiter hoch, studierte Architektur, hat etwa den Deutschen Pavillon bei der Expo 2000 entworfen, und er baute und betrieb zuletzt große Thermen in Erding, Sinsheim oder am Titisee. Josef Wund kam 2017 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Das Stiftungsvermögen liegt offiziell bei rund 150 Millionen Euro.

Wasser war Wunds Lebensthema

Wasser - das war das Lebensthema von Josef Wund, der dem Bodensee immer von Herzen verbunden geblieben war und der später oft als Bäderkönig bezeichnet worden ist. Eines der ersten größten Projekte der Stiftung waren mobile Schwimmbäder auf Lkw-Aufliegern. Gemeinden, die über kein eigenes Bad verfügen, können sich das Schwimmmobil für einige Monate ausleihen, damit möglichst viele Kinder schwimmen lernen. Selbst die Schwimmlehrer und -lehrerinnen werden von der Stiftung gestellt.

Wegen Corona und wegen einer Umstellung der Eigentumsverhältnisse - die Stiftung hat die Bäderbetriebe mittlerweile verkauft - konnte man zuletzt nicht mit voller Kraft voraus fahren. Künftig wolle man aber jährlich sechs bis sieben Millionen Euro ausschütten, sagt Christoph Palm, der seit der Gründung der Stiftung dessen Geschäftsführer ist. Als ehemaliger OB von Fellbach ist er vielen noch in Erinnerung.

So sehen die mobilen Schwimmbäder aus, die die Josef-Wund-Stiftung Kommunen auf Zeit zur Verfügung stellt, damit mehr Schülerinnen und Schüler schwimmen lernen können. Ministerin Theresa Schopper und Christioph Palm, der Geschäftsführer der Stiftung, finden das Projekt toll. Foto: privat/Josef-Wund-Stiftung

Der seit 2022 existierende Undine-Award ist ein zentraler Baustein im Konzept. Es geht darum, wissenschaftlichen, pädagogischen oder künstlerischen Projekten rund um das Wasser - Undinen sind der Mythologie nach weibliche Wassergeister - einen Push zu geben und Auftrieb zu erschaffen. Insgesamt ist er mit 60.000 Euro dotiert. Der Vorsitzende der Jury, der frühere grüne Umweltminister Franz Untersteller, ist sehr angetan von den vielen innovativen Projekten, die bisher gefördert werden konnten. So konnte Kindern aus dem Ahrtal, die nach der Flut Angst vor dem Wasser hatten, der Fluss wieder nähergebracht werden. Oder im Greifswalder Bodden haben Wissenschaftler untersucht, welche Rolle das Wasser als Reservoir für gefährliche resistente Bakterien spielt.

In diesem Jahr bleiben alle drei Preise in Baden-Württemberg. Neben der Neckarinsel wird die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg ausgezeichnet, die gemeinsam mit 27 Kommunen leicht umsetzbare Vorschläge entwickelt hat, um Wasser im Wald zurückzuhalten, etwa durch Versickerungsgräben oder kleine Tümpel. Der dritte Preis geht an die Künstlerin Anna Kubelik, die eine Glaskugel mit zwei Wasserkörpern entworfen hat - das Kunstobjekt geht bei Unesco-Wasserkongressen durch viele Hände. Kubelik hat eine Professur an der HTWG Konstanz inne.

Auch in nächster Zeit hat die Josef-Wund-Stiftung viel vor. Zur IBA`27 will sie ein schwimmendes Badeschiff, das Neckarbädle, maßgeblich mitfinanzieren. Daneben sei ein „Haus des Wassers“ in Stuttgart geplant, so Christoph Palm. Es soll Menschen die Bedeutung des Wassers und der Trinkwasserversorgung vermitteln. Daneben fördert die Stiftung aber auch Initiativen in trockenen Gefilden - sie gewährt etwa gemeinsam mit der Baden-Württemberg-Stiftung Stipendien für begabte Schüler aus sozial schwachen Verhältnissen.

Und auch die Neckarinsel kann sich Hoffnung machen auf einen weiteren Booster: Womöglich wird die Stiftung den Verein nochmals finanziell unterstützen bei der Entwicklung einer App, die die Menge an Coli-Bakterien im Flusswasser misst und daraus Vorhersagen trifft, wann man ohne gesundheitliche Bedenken im Neckar schwimmen könnte. Womöglich ist der Zeitpunkt, an dem man zumindest an manchen Tagen wieder in den Neckar steigen kann, also gar nicht mehr so fern.