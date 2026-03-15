Wasserball-Bundesliga: „Er tanzt im Wasser“ – Der spanische Top-Torjäger des SV Cannstatt

Wasserballer Sergio Prieto Hernandez findet beim SV Cannstatt die perfekte Balance zwischen Job und Sport. Gegen Neukölln glänzt er erneut und erhält viel Lob von seinem Trainer.
Das Sportbad im Neckarpark, Schauplatz des 19:18-Sieges des SV Cannstatt über die SG Neukölln Berlin am Samstagabend, ist Sergio Prieto Hernandez seit Jahren bestens vertraut. Der Wasserballer verstärkte im Sommer den Stuttgarter Erstliga-Aufsteiger. Zuletzt spielte er beim Bundesligisten Duisburger SV 98, zuvor jedoch war er beim SV Ludwigsburg unter Vertrag – bis zur Insolvenz des ehemaligen Erstligisten Anfang des vergangenen Jahres. Auch die Ludwigsburger nutzten mangels eigener Schwimmhalle in ihrer Stadt die neugebaute Anlage im Neckarpark. Zudem trainierte Hernandez während seines Engagements für die Duisburger bereits mit dem damaligen Cannstatter Zweitligisten und reiste nur für die Partien der Rheinländer an.