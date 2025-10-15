Wasserball-Bundesliga: Cannstatts junge Wilde vor dem Comeback

Nach zehn Jahren tritt der SV Cannstatt erstmals wieder in der höchsten Liga an. Zählen kann das Team auf jugendliche Dynamik und das wohl stärkste Torhütertrio der Spielklasse.
Nach einem Jahrzehnt ist es endlich soweit: Wenn am kommenden Samstag (16 Uhr) bei den White Sharks in Hannover der Anpfiff ertönt, ist die Rückkehr des SV Cannstatt ins Oberhaus des deutschen Wasserballs perfekt. Hinter dem Team liegen berauschende Jahre samt zuletzt zweier Aufstiege in Folge, aber auch schwere Zeiten nach dem Abstieg 2014 aus der damals noch als Bundesliga-A-Gruppe bekannten höchsten Liga. Nun firmiert diese offiziell als „erste Bundesliga“ und empfängt in den Cannstattern einen altehrwürdigen Vertreter. Oder, um es mit Lennart Löschers Worten zu sagen: „Wir sind wieder da, wo wir uns zu Hause fühlen.“