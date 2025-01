Wenn sich die Waschmaschine beim Schleudergang von der Stelle bewegt, ist das eine lästige Angelegenheit. Grund dafür ist meist eine falsche Ausrichtung und/oder eine größere Unwucht in der Trommel. In der Regel ist das Wandern der Waschmaschine beim Schleudern schnell beseitigt.

9 Tipps gegen das Wandern der Waschmaschine

Befindet sich die Waschmaschine nach dem Waschvorgang nicht mehr am selben Platz, helfen die folgenden Tipps, Bewegungen der Waschmaschine beim nächsten Schleudergang zu vermeiden.

1. Transportsicherung gelöst?

In Waschmaschinen befinden sich frei bewegende Gegengewichte deren Aufgabe es ist, Fliehkräften beim Schleudern entgegenzuwirken. Beim Transport müssen die Gewichte allerdings mit einer Transportsicherung (meist Schrauben an der Rückseite der Waschmaschine) fixiert bzw. gesichert werden, damit sie die Waschmaschine von innen nicht beschädigen. Viele Geräte lassen sich mit gesicherter Transportsicherung nicht starten. Schleudert eine Waschmaschine dennoch, wird sie stark wackeln und sich dabei auch von der Stelle bewegen.

2. Steht die Waschmaschine gerade?

Der häufigste Grund, warum Waschmaschinen beim Schleudern wandern, ist, dass sie nicht geradestehen. Prüfen Sie am besten mit einer Wasserwaage (auf Amazon bestellen / Anzeige), ob sie in Länge und Breite geradesteht. In der Regel wandern Waschmaschinen in die abschüssige Richtung.

3. Waschmaschinenfüße neu ausrichten

Steht die Waschmaschine nicht ganz gerade, können Sie die Füße neu ausrichten. Bei den meisten Waschmaschinen lassen sich die Standfüße einfach und schnell durch Drehen in der Höhe verstellen.

4. Waschmaschinenunterlage benutzen

Ebenfalls stabilisierend sind Waschmaschinenunterlagen (auf Amazon bestellen / Anzeige). Diese bestehen aus Gummi und dämpfen nicht nur die Schwingungen, sondern auch die Schleudergeräusche. Alternativ können auch Schwingungsdämpfer (auf Amazon bestellen / Anzeige) auf die Waschmaschinenfüße gesteckt werden.

5. Untergrund reinigen

Wenn die Waschmaschine trotz Matte wandert, sollten Sie den Boden und die Matte reinigen. Mit der Zeit können Staub und Feuchtigkeit (vor allem in Badezimmer) einen schierenden Film bilden, der ein Bewegen der Waschmaschine erleichtert.

6. Defekt der Trommel ausschließen

Wenn die Waschmaschine geradesteht und Sie für eine saubere und dämpfende Unterlage gesorgt haben, sollte sie beim Schleudern nicht mehr wandern. Wenn sich die Waschmaschine dennoch vom Platz bewegt, sollten Sie einen Defekt ausschließen. Testen können Sie dies, indem Sie die Waschmaschine mit einer leeren Trommel schleudern lassen. Wackelt die Waschmaschine dennoch stark oder bewegt sich dabei sogar, hat möglicherweise die Trommel selbst eine Unwucht, was die Maschine mit der Zeit beschädigen kann.

7. Wackeln reduzieren durch gleichmäßiges Beladen

Zusätzlich können Sie auch das Wackeln selbst reduzieren, indem Sie die Trommel gleichmäßiger beladen. Hierbei sollten Sie die vom Hersteller angegebene Wäschekapazität nicht überschreiten. Befinden sich sehr große Wäschestücke in der Wäsche, sollten Sie die Trommel weniger beladen und auf ausreichend Platz achten, damit sich die Wäsche beim Schleudern gleichmäßiger verteilen kann.

8. Trockner auf die Waschmaschine stellen

Wenn Sie einen separaten Trockner haben, können Sie diesen auch auf die Waschmaschine stellen. Das reduziert ebenfalls die Bewegungen beim Schleudergang. Achten Sie dabei aber darauf, dass die Waschmaschine geradesteht und nutzen Sie einen Verbindungsrahmen (auf Amazon bestellen / Anzeige) mit dem Sie den Trockner sichern können.

9. Schleuderzahl verringern

Neben den oben genannten Tipps können Sie auch die Schleuderzahl verringern. Dadurch trocknet die Wäsche zwar länger, aber neben der Reduzierung von Bewegungen und Geräuschen knittert die Wäsche weniger und lässt sich dadurch leichter bügeln.

