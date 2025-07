Die Stuttgarter Malerin Mona Ardeleanu ist national eine feste Kunstgröße. „Sticks and Stones“ heißt ihre neue Schau in der Galerie Thomas Fuchs.

Wallaszkovits ist neue Prorektorin

Wechsel an der Kunstakademie Stuttgart: Nadja Wallaszkovits, Professorin für Konservierung und Restaurierung Neuer Medien und Digitaler Information, ist neue Prorektorin für Forschung und Nachwuchsförderung. Sie folgt auf Kunstgeschichtsprofessor Michael Lüthy. „Neugier, Lernen und Forschen begleiten meinen Weg“, sagt Nadja Wallaszkovits zu ihrer Ernennung. „Es liegt mir am Herzen, Wissen zu vermitteln und junge Leute für die Forschung zu interessieren und bestmöglich zu motivieren.“

Neues von Mona Ardeleanu bei Fuchs

Das Konzept, Stoffe, Formen und sich abzeichnende Umrisse von Körperfragmenten zu einem Ganzen zu verbinden, bestimmt die Bildwelt der Stuttgarter Malerin Mona Ardeleanu seit 15 Jahren. „Ich habe keine Sprache dafür, um zu sagen, was es ist“, sagt sie, „ich habe nur die Bildsprache und einen Ausgangspunkt“. Welche Intensität daraus buchstäblich erwachsen kann, zeigen die neuen Arbeiten Ardeleanus in der Galerie Thomas Fuchs (Augustenstraße 63). Am Freitag eröffnet, ist die Schau an diesem Samstag, 5. Juli, von 11 bis 16 Uhr zu sehen.

In der Galerie Thomas Fuchs: Neues von Mona Ardeleanu. Hier „Spina“ (Ausschnitt) Foto: Mona Ardeleanu/Galerie Thomas Fuchs

Besser Ausruhen in der Villa Merkel

Die Villa Merkel in Esslingen meldet sich als Forum spannender Gegenwartskunstprojekte zurück: „(K)eine Pause – Ausruhen im digitalen Zeitalter“ heißt die neue Themenschau – mit Arbeiten unter anderen von Bill Viola, Judith Hopf, Jeppe Hein, Anna Jermolaewa und Martin Parr. Eröffnung ist am Donnerstag, 10. Juli, um 19 Uhr. „Die Ausstellung“, heißt es, „lädt zum Innehalten ein – künstlerisch und gesellschaftlich“.

Die Merz-Akademie sorgt für eine Deutschland-Premiere: Zum Sommersemester 2026 wird an der privaten Hochschule für Gestaltung die Leibinger Professur für Comics und Comicforschung besetzt. Noch im Juli soll die Stelle ausgeschrieben werden – 2026 sollen dann auch eine Summer School Comics und ein Masterstudiengang Comics und Comicforschung starten. Wie wichtig der Dialog von Kunst und Comic ist, belegte zuletzt der Art Karlsruhe Preis 2022 für die Berliner Zeichnerin Ambra Durante.

Partner in der Comicforschung: Merz Akademie-Rektorin Barbara M. Eggert und Markus Wener, Geschäftsführer der Berthold Leibinger Stiftung Foto: Merz-Akademie

Schacher lockt mit „Helden“

Viel Hintersinn darf man unterstellen, wenn Marko Schacher in seinem Kunstraum in Stuttgart (Blumenstraße 15) zur Themenschau „Helden“ bittet. Am Freitagabend eröffnet, ist die Schau an diesem Samstag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Unter anderem zu sehen sind Werke von Jim Avignon, Michael Gaedt, Andy Goldner und Pola Polanski.