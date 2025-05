Nikolai B. Forstbauer

Kunst aus Stuttgart wird aktuell gern gesehen und zieht viel Publikum an – hier sind unsere Tipps.

Georg Winters „USC Chicken Cam“

0711-Allianz: Der Stuttgarter Objekt- und Konzeptkünstler Georg Winter arbeitet aktuell in Bonn an einem spektakulären Großprojekt – im Park der Burg Lede, durch den früheren Stuttgarter Galeristen Sandro Parrotta zur aktuellen Kunstbühne gemacht, baut Winter für das Skulpturenprojekt „Looking for a place to hide“ (Eröffnung: Samstag, 31. Mai, 16 Uhr) eine „USC Chicken Cam“. Es entsteht ein Hühnerstall in Form eines Fotoapparats. In diesen werden auch tatsächlich Hühner einziehen – und täglich ein Foto mit Selbstauslöser produzieren.

Lesen Sie auch

Peter Brüning-Eröffnung am Sonntag

Viel zu früh stirbt 1970 der Maler Peter Brüning. 1929 geboren, wird Brüning, der an der Stuttgarter Kunstakademie noch Willi Baumeister (1889–1955) als Lehrer wählt, von 1960 an zu einem der jungen Sterne am Kunsthimmel. „Landschaft“, notiert Günter Baumann für das Team der Galerie Schlichtenmaier, „gestaltete er aus dem konkreten Zeichenrepertoire der Straßenkarten und der Informationsästhetik heraus“. Welche Wirkung hat der „poetische Funkenschlag seiner Bildsprache“ heute? Das lässt sich überprüfen – am Sonntag, 11. Mai, eröffnet die Galerie Schlichtenmaier am Stammsitz Schloss Dätzingen die Schau „Peter Brüning – Vom Informel zur Information“.

Bei Schlichtenmaier: Arbeiten von Peter Brüning Foto: Peter Brüning/VG Bild-Kunst, Bonn

Carlo Krone überzeugt

Glückwunsch: Die deutsche Ausgabe der „Le Monde diplomatique“ hat den jungen Stuttgarter Maler Carlo Krone zum „Künstler des Monats“ gekürt. Krone, 2024 auf der Kunstmesse Art Karlsruhe über die Präsentation der Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs mit dem Preis der Art Karlsruhe „für die beste One Artist Show“ ausgezeichnet, gehe es, schreibt die „LMd“, „um die Dialektik zwischen dem Minimalen und dem Maximalen, dem Trivialen und dem Abgründigen“. An diesem Sonntag, 11. Mai, lässt sich dies überprüfen – die Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12) zeigt die erste institutionelle Einzelausstellung von Carlo Krone – und die Kunsthistorikerin Constanze Halsband bietet um 15 Uhr eine Führung an.

Carlo Krone in seinem Atelier Foto: swr

Neue Ausstellungen in Stuttgart

Neue Ausstellungen in Stuttgart? Gibt es zum Beispiel im Raum für Kunst von Marko Schacher (Blumenstraße 15) mit den eindringlichen Bildern von Shalva Gelitashvili. Besonders zu empfehlen: die durch den Akademie-Solitude-Stipendiaten Kenneth Boa-Amponsem gemeinsam mit Ofili Ebube Sett erarbeitete Ausstellung „Hands that speak“ in der Galerie Mario Strzelski (Rotebühlplatz 30). An diesem Samstag, 10. Mai, ist von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Ein Muss.