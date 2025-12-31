Was Kunden beachten sollten: Cyberattacke auf „The Länd“-Shop

Die Markenkampagne des Landes wird als Erfolg gepriesen. Unbekannte Hacker haben sich nun Zugang zum „The Länd“-Shop verschafft. Was betroffene Kunden jetzt beachten sollten.
Der Onlineshop der Landesmarke „The Länd“ ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Wie das Staatsministerium auf Nachfrage mitteilte, nutzten die Angreifer vom 27. bis 29. Dezember eine bislang unbekannte Sicherheitslücke im Shopsystem aus. Dabei könnten Kundendaten wie Mailadressen abgegriffen worden sein. Zudem sei eine manipulierte Bezahlseite eingerichtet worden, über die versucht worden sei, an Kreditkartendaten zu gelangen.