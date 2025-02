Ob alleine, mit Freunden oder Kindern, mit oder ohne Geld - hier stellen wir Ihnen 64 Ideen dazu vor, was Sie an einem Samstag machen können.

An Wochenenden kann es passieren, dass manchmal Langeweile aufkommt und einem die Ideen für Beschäftigungen und Unternehmungen ausgehen. Im Gegensatz zum Sonntag bietet der Samstag dabei noch mehr Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. Die folgenden Ideen geben Inspiration dafür, was Sie samstags sowohl bei gutem als auch bei schlechtem Wetter machen können. Zahlreiche Ideen können auch ohne Geld oder mit Kindern umgesetzt werden. Ob mit Freunden in der Gruppe oder alleine - hier ist für jeden etwas dabei.

1. Der Filmabend

Eine klassische Freizeitbeschäftigung, die sich für einen Samstagabend anbietet, ist der Filmabend. Da man sonntags in der Regel ausschlafen kann, darf der Filmabend daher auch etwas länger gehen.

2. Lesen

Für viele Menschen gibt es nichts schöneres als ein gutes Buch zu lesen und in spannende Geschichten einzutauchen. Sorgen Sie für eine angenehme Umgebung an einem bequemen Platz mit gutem Licht. Mit dem richtigen Buch lässt sich so an einem Samstag viel Zeit verbringen.

3. Sport machen

Sport ist für den Körper und den Kopf ein wichtiger Ausgleich. Wie wäre es also mal wieder mit einem Besuch im Fitnessstudio oder einer Runde Joggen?

4. Einen Spielabend machen

Ob mit Kindern oder Freunden - ein Spieleabend kann an einem Samstag ebenfalls ein schönes Programm sein, das den Abend füllt. Voraussetzung sind allerdings die richtigen Spiele. Nehmen Sie sich am besten zusammen Zeit für die Auswahl der Spiele. Wie wäre es neben Brett- und Kartenspielen mit ein paar Runden Dart?

5. In die Therme/Sauna gehen

Wie wäre es mit einem Wellness-Tag in der Therme? Abschalten im warmen Wasser und den Alltagsstress bei Aufgüssen rausschwitzen, das ist nicht nur erholsam, sondern auch gut für Haut, Herz und Abwehrkräfte.

5. DIY-Projekte

Eine weitere Beschäftigungsmöglichkeit bieten DIY-Projekte. Im Internet finden sich unzählige Do-It-Yourself-Anleitungen für alle möglichen Lebensbereiche. DIY-Projekte sind vor allem auch mit Kindern eine gute Samstags-Beschäftigung.

6. Ins Kino gehen

Wie wäre es mal wieder mit einem Kinobesuch statt einen Film zu Hause zu streamen? Kinos bieten immer noch ein ganz besonderes Filmerlebnis. Mittlerweile gibt es sogar Kinos mit Betten.

7. Eine Fahrradtour unternehmen

Wer die Natur schätz, kann an einem Samstag mit gutem Wetter auch eine ausgiebige Fahrradtour machen. Eine Fahrradtour ist nicht nur ein Gemütsaufheller, sondern auch ziemlich gesund.

8. Spielekonsolen-Turnier veranstalten

Wenn schlechtes Wetter das Freizeitprogramm an einem Samstag doch einmal nach drinnen verlegen sollte, haben Konsolenbesitzer noch die Möglichkeit, einen Spielekonsolen-Contest mit Freunden zu veranstalten. Nehmen Sie sich wie beim Spieleabend auch im Vorfeld Zeit und stimmen Sie Motto, Spiele, Regeln und gegebenenfalls auch Preise ab.

9. Auf den Flohmarkt gehen

Der Samstag ist ebenfalls ein guter Tag, um auf den Flohmarkt zu gehen. In der Regel finden sich hier deutlich mehr Flohmärkte als an Sonntagen. Flohmärkte haben ihre Hauptsaison in der Regel von April bis September.

10. Tischtennis spielen

Tischtennis ist einfach und kann somit von jedem gespielt werden. Alles, was man braucht, sind Tischtennisschläger und ein Ball. Öffentliche Tischtennisplatten gibt es oft in der Nähe von Schulen oder öffentlichen Parkanlagen.

11. Kochen mit Freunden

Wie wäre es mit einem gemütlichen Kochabend mit Freunden an einem Samstag? Sie könnten ein Nationalgericht aus einem anderen Land kochen oder vielleicht ein Rezept aus Ihrer Kindheit ausprobieren. Bei der Gelegenheit könnte auch gleich für die Woche vorgekocht werden. Das spart unter der Woche Zeit und Geld.

12. Wohnung aufräumen bzw. ausmisten

Vielleicht könnte auch mal wieder der Keller oder der Kleiderschrank ausgemistet werden. Ein Samstag ist die ideale Gelegenheit, um in Ruhe wieder Ordnung in die Wohnung zu bringen. Wie sehen denn die Schubladen und Regale aus?

13. Eine Stadtrundfahrt machen

Stadtrundfahrten finden vor allem an Wochenenden statt und sind eine ideale Gelegenheit, um die eigene Stadt neu kennenzulernen.

14. Neue Leute kennenlernen

Verschiedenste Onlineplattformen lassen heutzutage die Menschen für die verschiedensten Freizeitaktivitäten zusammenkommen. Beliebt ist zum Beispiel die Plattform Spontacts. Hier können Menschen für die unterschiedlichsten Dinge Inserate erstellen. Zum Beispiel, wenn jemand einen Sportpartner sucht oder eine gemeinsame Foto-Tour starten möchte. Vor allem in Städten und ihren Umgebungen werden an Wochenenden solche Plattformen häufig genutzt.

15. Telefonieren

Ein Samstag ist auch eine ideale Gelegenheit, um alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen. Samstags haben die meisten Menschen frei. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie alte Freundschaften wiederaufleben.

16. Spiele im Park Spielen

Bei gutem Wetter ist an einem Samstag ein Parkbesuch immer eine gute Idee. Vorausgesetzt, Sie haben einen Park in der Nähe, kann dort mit Freunden oder auch Kindern viel Zeit mit Spielen verbracht werden. Wie wäre es mit einer Runde Federball? Eine spaßige Alternative ist übrigens das schneller gespielte Speedminton. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel Fußball, Frisbee oder Slackline.

17. Besuch im Autokino

Wer Kino mal anders erleben möchte, der kann auch über einen Autokinobesuch nachdenken. Hier ist das Programm meist etwas dünner als in normalen Kinos, aber die Hauptzeiten sind meist freitags und samstags. Tipp: Snacks und bei kühlen Nächten Decken mitnehmen.

18. Ins Museum gehen

Museen haben auch an Wochenenden geöffnet. Der Vorteil ist, dass sie oft vergleichsweise günstig sind. Kennen Sie bereits alle Museen in Ihrer Stadt?

19. Nähen

Wenn Sie gerne basteln bzw. Dinge selber machen, könnte Ihnen Nähen gefallen. Da die Möglichkeiten von Hand zu nähen recht eingeschränkt sind, macht eine Nähmaschine sicherlich Sinn.

20. Sich über etwas informieren

Wenn Sie nicht wissen, was Sie an einem Samstag machen sollen, können Sie die Zeit auch nutzen und sich über Dinge informieren. Was interessiert und begeistert Sie?

21. Spazieren oder Wandern gehen

Spazieren tut gut und macht den Kopf frei. Wer länger unterwegs sein möchte, der kann auch eine Wanderung machen. Nehmen Sie am besten Freunde mit. Wenn Sie allein unterwegs sind, können Sie auch Podcasts oder Hörbücher hören. Für einen kleinen Spaziergang zwischendurch an einem Samstag können Sie in den nächsten Park gehen.

22. Ein Erlebnisbad besuchen

Vor allem für Kinder ist der Besuch in einem Erlebnisbad eine spannende Sache. Rutschen, Wellenbad und Co machen so den Samstag für Kinder zu einem besonderen Tag.

23. Ehrenamt oder Nebenjob

Wenn Sie regelmäßig samstags nach Ideen suchen, was Sie machen sollten, können Sie auch ein Ehrenamt oder einen Nebenjob in Erwägung ziehen. Angebote gibt es zahlreiche und Sie haben so auch ein regelmäßiges Programm, bei dem Sie vielleicht auch noch etwas Geld verdienen.

24. Meditieren üben

Wenn Sie in Ihrem Alltag regelmäßig gestresst sind, können Sie die freie Zeit samstags auch für eine Meditation nutzen. Anleitungen gibt es online zahlreiche und Geld ausgeben müssen Sie dabei auch nicht.

25. Geocaching-Tour

Eine spannende Möglichkeit, die eigene Umgebung von einer neuen Seite kennenzulernen, bietet Geocaching. Hierbei müssen mit Hilfe von GPS Behälter gesucht werden, in denen sich Logbücher befinden, die von der Community platziert wurden. Die „Caches“ sind in der Regel gut und kreativ durchdacht. Alles, was Sie dazu benötigen, ist eine Geocaching-App. Geocaching ist auch für Kinder eine spannende Beschäftigung für einen Samstag. Außerdem ist es kostenlos.

26. Hochseilgarten oder Kletterwald

Hoch hinaus kann es an einem Samstag vor allem in einem Hochseilgarten gehen. Springen Sie zusammen mit anderen auf verschiedenen Parkours in niedrigen oder größeren Höhen über Ihren Schatten. Spannend ist das vor allem für Kinder. Die verschiedenen Parkours haben oft kreative Elemente und sind in den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden gestaltet.

27. Eine Bootrundfahrt machen

An Wochenenden werden an vielen Flüssen und Seen auch Bootstouren angeboten.

28. Schreiben

Eine weitere kreative Beschäftigung für einen Samstag ist das Schreiben. Egal ob Sie ein Tagebuch oder eine kreative Geschichte schreiben - beim Schreiben ordnen sich Gedanken und man kann höchst kreativ werden. Wichtig ist es, einfach anzufangen und drauf los zu schreiben. Sie müssen es auch niemandem zeigen.

29. Schloss, Burg oder Ruinen besichtigen

Ein Ausflug zum nächsten Schloss oder der nächsten Burgruine bietet ebenfalls ein gutes Programm für einen Samstag. Sie erzählen Geschichten aus einer anderen Zeit und sind daher für Groß und Klein ein spannendes Erlebnis.

30. Trampolinhalle

Ein wahres Känguru-Feeling kommt beim Besuch einer Trampolinhalle auf. Die Hallen bietet meist die verschiedensten Actionbereiche, sodass an einem Samstag keine Langeweile entstehen kann. Die neuen Indoorspielplätze haben den Vorteil, dass auch Erwachsene ihren Spaß beim Springen haben. Eine tolle Beschäftigung also sowohl für Jung und Alt.

31. Eine Sprache lernen

Eine Fremdsprache zu lernen oder wieder aufzufrischen hält nicht nur den Kopf fit, so kann die freie Zeit am Samstag auch dafür genutzt werden, um eine andere Kultur kennenzulernen. Vielleicht eine gute Motivation für den nächsten Urlaub?

32. Dinge reparieren

Wer praktisch veranlagt ist und Lust auf Handwerken hat, der kann die Zeit auch nutzen, um Dinge zu reparieren. Vielleicht könnte bei Ihnen ein weiteres Regal angebracht werden?

33. Zum nächsten Aussichtsplatz

Ein schönes Ausflugsziel an einem Samstag bieten bei gutem Wetter auch Aussichtsplätze. Eine kleine Wanderung zum nächsten Aussichtspunkt bringt vor allem Kindern einen neuen faszinierenden Blick auf die Welt.

34. Einen Indoorspielplatz besuchen

Ein Hit bei Kindern ist mit Sicherheit auch ein Ausflug zum nächsten Indoorspielplatz. Hier kann gesprungen, getobt und geklettert werden.

35. Ein Picknick machen

Wie wäre es bei schönem Wetter mit einem Picknick im Park? Ob in Gesellschaft oder mit einem schönen Buch - einfach eine Decke und ein paar Snacks einpacken und schon kann man am nächsten See oder Park die Seele baumeln lassen.

36. Etwas planen

Wenn man an einem Samstag Zeit übrighat, kann man diese auch nutzen, um etwas zu planen. Nutzen Sie die Zeit für Vorbereitungen für den nächsten Urlaub, die nächste Party oder Recherchen zu interessanten Themen. Was interessiert Sie?

37. Unterlagen sortieren

Eine weitere Möglichkeit, um Ihre freie Zeit zu nutzen, ist es, Unterlagen zu sortieren. Sie könnten Ihre nächste Steuererklärung vorbereiten, Fotos sortieren oder Ihren Computer aufräumen. Es gibt immer Dinge, die man sortieren kann.

38. Tanzkurs

Wenn Sie Spaß an Rhythmus und Bewegung haben, können Sie sich auch zu einem Tanzkurs anmelden. Vor allem für Paare ist das eine nette Idee.

39. Schlitten fahren

In der kalten Jahreszeit bietet sich an Wochenenden natürlich auch die Möglichkeit an, Ski- oder Schlitten zu fahren.

40. Gartenarbeit

Haben Sie einen Garten? Hier gibt es mit Sicherheit auch immer etwas zu tun.

41. In den Zoo, Wildpark oder botanischen Garten gehen

Vor allem mit Kindern ist der Besuch im Zoo, dem Wildpark oder einem botanischen Garten eine spannende Freizeitbeschäftigung. Entdecken Sie zusammen die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt.

42. Fotografieren gehen

Fototouren bieten ebenfalls eine schöne Beschäftigung für einen Samstag. Bei der Ausschau nach schönen Farben und Symmetrien bekommt man eine völlig neue Wahrnehmung für die Umwelt.

43. Laser-Tag Arena

Wer nach einer Beschäftigung für eine größere Gruppe an einem Samstag sucht, der kann auch in der nächsten Laser-Tag-Arena vorbeischauen. Im Gegensatz zu Paintball benötigen die Spieler hier keine Ausrüstung und außerdem können sie auch deutlich jünger sein.

44. Schnitzeljagd veranstalten

Wer noch ein kostengünstiges Programm für Kinder sucht, der kann auch eine Schnitzeljagd veranstalten. Planen Sie als Erstes das Motto und die Anzahl der Stationen. So haben Sie die Zeit besser im Überblick. Bei schlechtem Wetter kann die Schnitzeljagd auch drinnen veranstaltet werden.

45. Besuch in der Boulderhalle

Beim Bouldern kann in einer Absprunghöhe von bis zu 4,50 Metern ganz ohne Seil geklettert werden. Die Routen sind in den verschiedensten Schwierigkeitsstufen gestaltet, sodass jeder auf seine Kosten kommt.

46. Malen / Zeichnen

Wer eine kreative und günstige Beschäftigung für einen Samstag sucht, der kann sich auch am Zeichnen oder Malen probieren. Im Internet gibt es zahlreiche Tutorials.

47. Sommerrodelbahnen

Spaß für Jung und Alt bieten an Wochenenden auch Sommerrodelbahnen. Alpine-Coaster sind die wetterfestere Alternative, sie fahren auch oft bei Regen und Schnee.

48. Kreuzworträtsel lösen

Eine weitere Möglichkeit, um samstags etwas Zeit zu verbringen, sind Kreuzworträtzel oder Sudoku. Die aktuellen Kreuzworträtsel der Stuttgarter Zeitung finden Sie hier.

49. Karaokebar

Wenn Sie eine Beschäftigung suchen, bei der Sie etwas aus Ihrer Komfortzone gehen möchten, sollten Sie zum Karaoke-Singen. Wer es nicht ganz so öffentlich will, der kann auch zu Hause einen Karaoke-Abend veranstalten.

50. Podcasts oder Hörbücher hören

Ein praktischer Zeitvertreib sind auch Podcasts und Hörbücher. Diese können Sie zum Beispiel beim Putzen oder Ausmisten hören.

51. Shoppen gehen

Samstags haben die Geschäfte noch geöffnet. Warum also nicht shoppen gehen. Vielleicht muss ein neuer Pullover oder eine neue Jeans her? Für solche Besorgungen ist der Samstag ideal.

52. Weihnachtsmarkt bzw. Stadtfeste

Vielleicht findet in der Umgebung auch ein Weihnachtsmarkt oder ein anderes Stadtfest statt.

53. Freizeitpark

Freizeitparks sind an einem Samstag ebenfalls einen Besuch wert. Sie bieten vor allem für Kinder ein tagesfüllendes Programm mit spannenden Themenwelten.

54. Ein Bad nehmen

Ein Samstag kann auch ruhig verbracht werden. Nehmen Sie sich bei einem Bad die Zeit für ein Beauty-Treatment.

55. Bowling

Stimmung kommt an einem Samstagabend auch bei einem Treffen auf der Bowlingbahn auf.

56. Planetarium

Waren Sie schon einmal in einem Planetarium? Diese haben in der Regel an Wochenenden geöffnet und bieten schöne Astronomie-Vorstellungen.

57. Live-Auftritt besuchen

Der Samstag bietet sich auch für den Besuch eines Live-Auftritts an. Wie wäre es also mit einem Konzert, einem Musical oder einem Stand-Up-Auftritt?

58. Kart fahren

Für kleine Gruppen bietet sich ein Besuch einer Kartbahn an. Einige Kartbahnen lassen auch Kinder in jungem Alter fahren.

59. Kneipentour

Wer an einem Samstagabend mit Freunden etwas erleben möchte, der kann auch zusammen eine Kneipentour oder einen Barathon machen.

60. Familie besuchen

Wie wäre es mit einem Kaffee bei den Verwandten? Vieleicht könnten die Neffen, Nichten oder auch Geschwister mal wieder besucht werden?

61. Escape Room

In einem Escape-Room (auch Exit-Games genannt) müssen in der Gruppe knifflige Rätsel gelöst werden, um sich aus dem Raum zu befreien. Die thematisch eingerichteten Räume bieten meist auch eine spannende Geschichte zu den zu lösenden Rätseln.

62. Instrument lernen

Eine weitere Möglichkeit, um sich an einem Samstag zu beschäftigen, ist, ein Instrument zu lernen. Wer etwas musikalisch ist, kann dank YouTube-Tutorials und Apps systematisch und im eigenen Tempo neue Instrumente lernen.

63. Minigolf

In jeder größeren Stadt gibt es auch Minigolfanlagen. Besonders interessant sind hier Schwarzlicht-Minigolfanlagen mit Themenwelten in leuchtenden Farben.

64. Stand-Up-Paddling

Einen richtigen Hype hatte in den letzten Jahren das Stand-Up-Paddling an deutschen Badeseen. SUP ist vor allem deswegen so beliebt, weil es praktisch an jedem See und Fluss gemacht werden kann