1 Der Begriff "Doomer" wurde Ende 2018 bekannt aus der Meme-Kultur und beschreibt Menschen mit einer negativen Sicht auf die Welt. Foto: Marc Bruxelle / Shutterstock.com

Den Begriff "Doomer" kennt man vor allem aus der Netzkultur. Es beschreibt Menschen mit einer negativen bzw. pessimistischen Sicht auf die Welt und/oder die eigenen Lebensumstände. Mehr zur Entstehung und Bedeutung des Wortes erfahren Sie hier.











Das Wort "Doomer" kennt man heute vor allem aus der Meme-Kultur. Es stammt vom englischen Wort "doomed" ab, was mit "verloren" bzw. "dem Schicksal verfallen" übersetzt wird. Der Begriff wird vorwiegend in der Netzkultur und teilweise auch in der Jugendsprache verwendet. Dort beschreibt er eine eher pessimistische Sichtweise einer Person, vor allem auf Ereignisse in der Gesellschaft, aber auch im eigenen Leben. Ein Doomer empfindet Situationen als hoffnungslos und akzeptiert gleichzeitig einen negativen Ausgang, da Probleme entweder global ignoriert bzw. geleugnet werden oder es nicht in seiner Macht steht, diese ändern zu können. Aufgrund dieser Akzeptanz gilt die Sichtweise eines Doomers auch oft als wenig lösungsorientiert.