Was ist der Bitcoin-Pizza-Day? - Bedeutung & Milliardenwert in Käseform

Für die Kryptowelt ist heute ein besonderer Tag. Nicht etwa, weil der Bitcoin heute mit 111.691,50 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht hat, sondern weil am 22. Mai die Krypto-Community den Bitcoin-Pizza-Day feiert. Der inoffizielle Feiertag erinnert an das erste Mal, dass mit Bitcoin eine reale Ware gekauft wurde - zwei Pizzen. Was damals ein unscheinbarer Foren-Deal war, gilt heute als historischer Wendepunkt für Kryptowährungen und hat eine symbolische Bedeutung für den gesamten Kryptomarkt.