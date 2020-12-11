Der aus dem Englischen eingedeutschte Begriff „Catfishing“ klingt harmlos, ist aber eine schwere Täuschung von Personen durch eine gefälschte Online-Identität. Wir verraten Ihnen, was genau ein „Catfish“ ist und wie Sie sich am besten schützen können.
Inhalt:
- Was ist Catfishing?
- Was sind die Motive von einem Catfish?
- Ist Catfishing strafbar?
- So schützt man sich vor Catfishing - 5 Tipps
Im Internet ist es leicht, in eine andere Rolle. Ein Vorteil der Anonymität ist es, dass Menschen über Dinge sprechen können, über die sie sich unter ihrem richtigen Namen nie äußern würden. Der Nachteil ist wiederum, dass andere Menschen so auch leicht getäuscht werden können. Besonders gravierend ist dies, wenn es sich bei dem virtuelle Gegenüber um einen Catfish handelt.