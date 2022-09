1 Ist inzwischen fester Bestandteil der Jugendwörter: Der Begriff „Vallah“. Foto: Fida Olga / shutterstock.com

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Bedeutung der Begriff Vallah in der Jugendsprache hat, wo er herkommt und wie er verwendet wird.















Link kopiert

In der Jugendsprache gibt es immer wieder Begriffe, die sich durch soziale Medien oder anderweitig etablieren und zum festen Bestandteil des Wortschatzes werden. Einer davon ist „Vallah“ (oder auch Wallah). Was der Begriff bedeutet, wo er herkommt und wie Sie ihn verwenden können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Das bedeutet Vallah / Wallah

Vallah (oder auch Wallah) kommt aus dem arabischen und bedeutet so viel wie „Ich schwöre bei / mit Gott“ (1, 2, 3). Die arabische Schwurformel wird dann verwendet, wenn man die Ernsthaftigkeit einer Aussage untermauern möchte.

Der Ursprung von Vallah / Wallah

Vallah oder Wallah ist eine Abkürzung des arabischen Ausdrucks „Wahayat Allah“, was übersetzt so viel heißt wie „Gottes Leben“ bzw. „beim lebendigen Gott“. Der Begriff hat sich in der Jugendsprache vermutlich durch arabisch- und türkischstämmige Jugendliche etabliert.

Auch interessant: Wie verwendet man „Macher“ in der Jugendsprache?

Schwüre werden in der islamischen Tradition sehr ernst genommen. Wird ein Schwur missbraucht bzw. nicht eingehalten muss eine Sühnehandlung getätigt werden. Im Islam wird das Ganze als „Kaffara“ (arabisches Verb) bezeichnet, was übersetzt so viel heißt wie „büßen“, „sühnen“, „wiedergutmachen“, „vergeben“, „bedecken“ oder auch verbergen (4). Demnach wird Vallah auch nur dann verwendet, wenn etwas wirklich so gemeint ist.

Lesen Sie auch: Das bedeutet bodenlos in der Jugendsprache

So verwenden Sie Vallah / Wallah im Alltag

Mit Vallah oder Wallah können Sie, wie bereits erklärt, Ihre Aussagen bekräftigen bzw. die Ernsthaftigkeit hervorheben. Außerdem kann Vallah anstelle von „ich schwöre“ verwendet werden. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele: