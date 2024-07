Die Meme- bzw. Netzkultur bringt mittlerweile ständig neue Begriffe hervor, die im Jugendsprech übernommen werden. Die Netzkultur ist inzwischen ein fester Bestandteil der Jugendsprache, was auch an den jährlichen Nominierungen der Jugendwörter deutlich wird. Prägend sind dabei vor allem die Sozialen Netzwerke, aktuell insbesondere TikTok.

Bedeutung von „Talahon“

Geprägt durch die Welt der Memes mit visuellen Inhalten, haben auch viele Jugendwörter vor allem einen satirischen bzw. humorvollen und überspitzten Hintergrund. So auch der Begriff „Talahon“ (Mehrzahl „Talahons"). Beschrieben wird mit dem Begriff ein Stereotyp meist männlicher Jugendlicher, welcher sich in Gruppen an bestimmten öffentlichen Plätzen aufhält. Sie sind in etwa im Alter von 15 bis 25 Jahren und haben nicht selten einen migrantischen Hintergrund.

Verwendung des Begriffs „Talahons“

Verwendet wird der Begriff „Talahons“, der auch von den Jugendlichen selbst genutzt wird, vor allem im satirischen Kontext. So wird zum Beispiel laut dem TikToker Izakaffo unter anderem auch von einem eigenen Volk aus dem fiktiven Land „Talahonien“ gesprochen, das sogar eine eigene Hymne hat. Diese virale „Hymne“ der Talahons (hier auf TikTok ansehen) ist gemessen an dem rasanten Anstieg der Suchanfragen auf Google Trends wahrscheinlich auch der Ursprung der rasant gewachsenen Bekanntheit des Begriffs. Der Ursprung des Begriffs selbst ist unklar. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser aus dem Arabischen ableitet, wo „taeal huna“ mit „komm her“ übersetzt wird, was gleichzeitig auch einer der meistbenutzten Ausdrücke der Jugendlichen selbst ist. Ein typisches Talahon-Starterpack laut Community besteht aus Gucci-Cap, Bauchtasche, einer Königskette und einer Sonnenbrille, die am Nacken getragen wird.