Warum bleiben die Arabischen Emirate trotz der Angriffe des Irans militärisch zurückhaltend? Die Hintergründe im Überblick.
Die Golfregion steht im Zentrum eines eskalierenden Konflikts. Während der Iran mit Raketen und Drohnen auf die Angriffe der USA und Israels reagiert, geraten auch die Golfstaaten ins Visier. Besonders Dubai, ein Symbol für Stabilität und Wohlstand, wurde durch Drohnenangriffe erschüttert. Hotels, Flughäfen und Wohngebiete wurden getroffen, was nicht nur zu erheblichen Schäden, sondern auch zu einem massiven Imageverlust führte. Diese Angriffe sind Teil der iranischen Strategie, die Golfstaaten für ihre enge Zusammenarbeit mit den USA zu bestrafen.