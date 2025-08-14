Neues Allzeithoch erreicht: Warum steigt der Bitcoin?

Der Bitcoin hat in den Morgenstunden des 14. August sein vorläufiges Allzeithoch von 124.000 US-Dollar erreicht. Woher kommt der Aufschwung?
Dass der Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht hat, dürfte mehrere Gründe haben. Zunächst erleben die Börsen in den USA derzeit einen allgemeinen Aufschwung, der anscheinend auch den Kryptomarkt nach oben zieht. Der Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite verbuchten in den letzten Tagen Gewinne. Hinzu kommt die Erwartung, dass die FED, die Notenbank der USA, bald die Leitzinsen senken wird. Risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen oder Aktien profitieren in der Regel von einer lockereren Geldpolitik.