Nach drei Jahren Larvenstadium im Boden ist es jetzt wieder soweit: Bei Maikäfern ist Hauptflugjahr.

Was sind Maikäfer?

Maikäfer sind zwei bis drei Zentimeter große Insekten, die als Schädlinge gefürchtet sind. Besonders gefährlich sind die Larven – sogenannte Engerlinge. Sie entwickeln sich drei bis vier Jahre lang in zehn bis 20 Metern Bodentiefe und vertilgen Pflanzenwurzeln.

Die ausgewachsenen Käfer fliegen zwischen Mai und Juni etwa sechs Wochen lang in Massenschwärmen und können ganze Laubwälder in kurzer Zeit kahlfressen. Aber auch Nadelhölzer und Obst- und Weinbaugebiete bleiben nicht verschont.

Engerlinge krabbeln an der Erdoberfläche und graben sich in die Erde Foto: Imago/Depositphotos

Wo sind Maikäfer verbreitet?

Maikäfer sind in Nord- und Mitteleuropa bis Mittel- und Kleinasien verbreitet. Sie kommen überall in Deutschland vor, besonders häufig im Rhein-Main-Gebiet und in Bayern. In Norddeutschland gefällt es dem Käfer nur bedingt. Dort ist es ihm zu kalt und auch für die eher schweren Böden hat er keine große Vorliebe. Nur in warmen, trockenen Böden kann er sich auch im Norden gut entwickeln.

Welche Arten kommen hierzulande vor?

Es gibt in Deutschland drei Arten:

Feldmaikäfer oder Gewöhnlicher Maikäfer (Melolontha vulgaris)

Melolontha vulgaris Foto: Imago/Dreamstime

Wald- oder Rosskastanienkäfer (Melolontha hippocastani)

Melolontha hippocastani Foto: Imago/Imagebroker

den sehr seltenen Melolontha pectoralis

Melolontha pectoralis Foto: Imago/Depositphotos

Von Laien sind sie kaum zu unterscheiden. Sie sind etwa so groß wie eine Zwei-Euro-Münze.

Was sind die äußeren Merkmale von Maikäfern?

Das auffälligste Kennzeichen der Krabbeltiere mit den braunen Flügeldecken und den weißen Haarflecken an den Seiten sind ihre Fühler. Die blattartigen Lamellen, die der Maikäfer wie einen Fächer auseinanderspreizen kann, tragen Riechzellen. Maikäfer lieben die Wärme und lockere, sandige Böden.

Das auffälligste Kennzeichen der Krabbeltiere mit den braunen Flügeldecken und den weißen Haarflecken an den Seiten sind ihre Fühler. Foto: Imago/Blickwinkel

Wie lange ist das Entwicklungsstadium von Maikäfern?

Rund vier Jahre dauert es, bis aus den im Erdboden abgelegten Eiern erst ein Engerling und dann ein fertiger Maikäfer wird. Etwa drei Jahre verbringt er als Larve im Erdreich. Dann verpuppt er sich. Im Herbst schlüpft er dann, doch erst im darauffolgenden Frühjahr krabbelt er aus der Erde.

Puppe eines Feldmaikäfers im Erdreich Foto: Imago/Blickwinkel

Welche Schäden richten die Insekten an?

Lokal können Maikäfer schon starke Schäden verursachen - gerade bei landwirtschaftlichen Kulturen wie Obst- und Weinbau. In den Wäldern kann das Tier die Laubholzverjüngung schädigen.

Schaden können die kleinen Tiere der Natur auf mehrere Arten. Besonders weitreichend können dabei die Konsequenzen sein, wenn die Populationen sich als Larven – sogenannte Engerlinge – im Boden befinden.

Kahlfraß durch Maikäfer Foto: Imago/epd

Die Schäden durch Engerlinge sind im zweiten Jahr, also dem Jahr nach dem Flugjahr, am größten. Dann nämlich fressen die hungrigen Engerlinge die Wurzeln von Pflanzen an. Selbst sehr strenge Temperaturen im Winter können den Larven nichts anhaben. Normalerweise leben Engerlinge 40 bis 80 Zentimeter tief. In diesem Winter haben sie sich wegen der Kälte bis zu 1,20 Meter tief eingegraben.

Die Schäden durch Engerlinge sind im zweiten Jahr, also dem Jahr nach dem Flugjahr, am größten. Foto: Imago/Chromorange

Bei einer starken Engerling-Population der Waldmaikäfer droht sogar das Absterben ganzer Wälder Dagegen wirkt es fast harmlos, was später die geschlüpften Käfer tun: Kahl- oder Reifungsfraß. Wald- wie Feldmaikäfer machen sich über die Blätter der Bäume her. Die meisten kahl gefressenen Bäume erholen sich wieder und bilden mit dem so genannten Johannistrieb im Juni noch einmal neue Blätter.

Was haben Wildschweine mit Maikäfern zu tun?

Im Larvenstadium, als Engerling, frisst sich der Maikäfer etwa drei Jahre lang durch den Boden und schädigt so Wurzeln von Bäumen und Pflanzen. Weil auch Wildschweine die Engerlinge gern fressen, sind die Wiesen durch das Umwühlen des Schwarzwilds noch zusätzlich belastet.

Wildschweine bereiten den Maikäfer buchstäblich den Boden. Foto: Imago/Martin Wagner

Wie steht es um den Bestand der Maikäfer?

Bis in die 1970er Jahre galten die Käfer als fast ausgestorben, nachdem sie jahrelang mit Insektengiften bekämpft worden waren. Mittlerweile treten sie wieder häufiger auf.

Während mancherorts die Käfer mit Giftduschen mittels Hubschrauber bekämpft werden, geht man anderenorts umweltfreundlicher vor und sammelt die Maikäfer so wie früher zu Millionen mit dem Eimer ein. Danach wurden die Tiere vernichtet oder als Hühnerfutter genutzt. Zum Teil wurden die Käfer aber auch gegessen – etwa geröstet oder als Suppe.

Lust auf gerösteten Maikäfer? Früher kamen die Insekten in die Suppe. Foto: Imago/Imagebroker

Kann man ein besonderes Maikäfer-Jahr voraussagen?

Die Entwicklungsstufen des Maikäfers erlauben eine ziemlich genaue Prognose über die Vorkommen der kommenden Jahre. Drei bis vier Jahre dauert es, bevor nach der Eiablage ein Maikäfer aus der Erde krabbelt und für wenige Wochen vorzugsweise in der Dämmerung durch die Luft brummt. Durch regelmäßige Grabungen erfahren die Forstleute, wie viel Käfer zu erwarten sind. Die gefundenen Mengen werden dann hochgerechnet.

Maikäfer-Männchen Foto: Imago/Imagebroker

Warum galt der Maikäfer vor rund 50 Jahren als ausgestorben?

Bis in die 1970er Jahre galt der Maikäfer als fast ausgestorben. Einerseits wurde er damals fast überall mit Insektiziden bekämpft, andererseits gilt auch der natürlich Zyklus von Maikäfer-Stämmen als Begründung: Beobachtungen der letzten 200 Jahre lassen vermuten, dass Maikäfer eine Populationsdynamik von 25 bis 40 Jahren haben.

Das würde bedeuten, dass die Käfer in Abständen von Jahrzehnten schon immer verstärkt auftraten. In einem nicht von Menschenhand bewirtschafteten Wald haben sie vermutlich die Aufgabe, Platz für neue Bäume zu schaffen.