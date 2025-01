Nvidia, Microsoft, Meta und Co

Die Technologiebranche erlebt heute einen turbulenten Tag an der Börse – eine neue KI-Entwicklung aus China sorgt für Verunsicherung.











Heute verzeichnet der Technologiesektor spürbare Verluste an der Börse. Aktien von Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Meta fallen deutlich, was bei vielen Anlegern und Beobachtern Fragen aufwirft. Was steckt hinter diesem Rückgang? Ein genauer Blick zeigt, dass eine neue Entwicklung aus China der Auslöser ist.