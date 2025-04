Warum alkoholfreies Bier boomt

Alkoholfrei ist gefragt in Deutschland, dem Land der Braukunst. 0,0 % trotz dem Rückgang des Hofengebräus in der Gunst der durstigen Bürger. Sehr zum Gefallen der Bier-Brauer, die voll des Lobes für ihre Künste sind.

Ob Pils, Weizen, Hell oder Kölsch, Pale Ale oder Stout: Der Trend zu alkoholfreien Bieren ist in Deutschland ungebrochen. Die Produktionsmenge hat sich in den vergangenen 20 Jahren auf rund 700 Millionen Liter 2024 mehr als verdoppelt, wie der Deutsche Brauer-Bund (DBB) am Dienstag (15. April) anlässlich des Tages des Deutschen Bieres am 23. April mitgeteilt hat.

Im Handel macht das Alkoholfreie bereits neun Prozent aller Biere aus, in der Beliebtheitsskala steht es nach Pils und Hellbieren auf Platz drei.

Jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier bald alkoholfrei

„Verbraucher suchen nach hochwertigen, geschmackvollen Bieren, die zu jeder Lebenslage passen. Und wir freuen uns, ihnen diese Vielfalt bieten zu können“, sagt DBB-Präsident Christian Weber. Der Spitzenverband der Brauwirtschaft rechnet damit, dass bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein wird.

„Die Innovationskraft der Brauereien spielt eine entscheidende Rolle für dieses Wachstum“, erklärt Weber. Durch neue brautechnische Verfahren hätten sich Geschmack und Qualität der alkoholfreien Biere über die Jahre „enorm“ verbessert. Durch moderne Anlagen könne der Alkohol sehr schonend entzogen werden, „die Biere behalten ihren guten Geschmack und ihre hohe Qualität“.

800 verschiedene alkoholfreie Marken

Am 23. April 1516 war in Ingolstadt das Reinheitsgebot für Bier zunächst für das Herzogtum Bayern erlassen worden. Seit 1906 gilt es in ganz Deutschland. Auch alkoholfreie Biere werden nach dem Reinheitsgebot von 1516 gebraut: nur aus den vier Zutaten Wasser, Malz, Hopfen und Hefe.

Deutschland ist hier laut Brauer-Bund weltweit führend, hierzulande gibt es mittlerweile mehr als 800 verschiedene alkoholfreie Marken.

Bier trinken – ein nationaler Brauch

Auch wenn Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) im „Lied der Deutschen“ – aus dem die deutsche Nationalhymne entspringt – kein Bier erwähnt, sondern Wein („Deutscher Wein und deutscher Sang, sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang“), so denken im Ausland viele vor allem an Bier, wenn sie das Wort „Germany“ hören. Besonders wohl ans Oktoberfest in München und an den Wasen in Stuttgart. „Die Braukunst ist ein Markenzeichen Deutschlands“, verkündet der Deutsche Brauer-Bund.

Doch er hat eine heftige Entwicklung zu verkraften. In den letzten 25 Jahren ging der Pro-Kopf-Verbrauch hierzulande um rund ein Drittel zurück. Bundesweit lag er zuletzt bei nur 88 Litern. Fünf Jahre zuvor waren es noch 99 Liter Bier. Die Entwicklung scheint also rapide zu sein. Prost, Deutschland? Offensichtlich immer seltener.