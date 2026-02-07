Warnung vor „Kapitalflucht“: Arbeitgeber kritisieren Vermögensteuer-Vorschlag der Linken

Der Arbeitgeberverband BDA sieht in der geplanten Vermögensteuer der Linken eine Gefahr für Unternehmen. Warum auch Wissenschaftler zu Vorsicht raten.
Der Arbeitgeberverband BDA kritisiert die Vorschläge der Linkspartei zur Reaktivierung der Vermögensteuer. „Substanzsteuern wie Vermögens- oder Erbschaftsteuern greifen tief in das Betriebsvermögen und damit in die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen ein“, sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).