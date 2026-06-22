Warnung vor hohen Temperaturen: Extremwetter im Kessel - Stuttgart steuert auf Hitzerekorde zu

Die Hitze ist jetzt schon kaum auszuhalten in Stuttgart – doch es soll noch heißer werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet noch in dieser Woche mit Temperatur-Rekorden.

Die Temperaturen steigen weiter in Stuttgart und der Region. Doch der Hitze-Höhepunkt ist noch lange nicht erreicht. Ganz im Gegenteil. Zum Ende der Woche sollen die Temperaturen in Stuttgart weiter ansteigen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) stehen die Chancen gut, dass in den kommenden Tagen dann auch gleich mehrere Hitzerekorde geknackt werden.

Zunächst bleiben die Temperaturen auf hohem Niveau, sagt Peter Crouse vom DWD im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es ist weiterhin sehr heiß.“ Am Montag werden Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet. Da die Temperatur gefühlt bis zu 38 Grad betragen kann, warnt der DWD vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner in Stuttgart vor „extremer Hitze“. Da sich das dicht bebaute Stadtgebiet auch nachts kaum abkühle, komme es zu einer zusätzlichen Belastung. Am Montag warnte der DWD bereits am fünften Tag in Folge vor den hohen Temperaturen.

Wetterexperte: „Das ist nicht normal“

Der Wetterdienst rät vor allem älteren und pflegebedürftigen Menschen, die Hitze zu meiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume so kühl wie möglich zu halten.

Auch wenn Hitzewellen durchaus zum Sommer gehörten, hält Crouse die derzeitigen Temperaturen oberhalb der 30-Grad-Schwell für auffällig. „Das ist nicht normal“, sagt der Meteorologe. „Diese Stärke ist schon sehr außergewöhnlich.“

Zwar dürfte es einige Hitzegewitter geben am Montagabend. Aber das betrifft im Südwesten demnach vor allem das Bergland wie den Schwarzwald und die Schwäbische Alb. „In Stuttgart und der Region sind die Chancen recht gering für Gewitter“, sagt Crouse. Ein schwacher Schauer sei zwar möglich. Aber es gebe kaum Signale für Niederschlag – und somit für Abkühlung in den Abendstunden.

Doch damit nicht genug. „Es wird am Donnerstag sogar noch heißer“, sagt der Wetterexperte. „Das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen.“ Und wenn die Temperaturen zum Ende der Woche hin noch weiter ansteigen, dann geht das über die bisher gemessenen Werte im Juni hinaus. „Am Freitag könnte es neue Hitzerekorde geben in Stuttgart“, sagt Crouse.