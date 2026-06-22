Warnung vor hohen Temperaturen: Extremwetter im Kessel - Stuttgart steuert auf Hitzerekorde zu

Die Hitze ist jetzt schon kaum auszuhalten in Stuttgart – doch es soll noch heißer werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet noch in dieser Woche mit Temperatur-Rekorden.
Die Temperaturen steigen weiter in Stuttgart und der Region. Doch der Hitze-Höhepunkt ist noch lange nicht erreicht. Ganz im Gegenteil. Zum Ende der Woche sollen die Temperaturen in Stuttgart weiter ansteigen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) stehen die Chancen gut, dass in den kommenden Tagen dann auch gleich mehrere Hitzerekorde geknackt werden.