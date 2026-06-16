Warnung vor Betrugsmasche: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus und erbeuten Kontodaten

Das Landeskriminalamt warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter geben sich als Bankmitarbeiter aus und bringen ihre Opfer dazu, betrügerische Apps zu installieren.
Betrüger haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Bankkunden in Baden-Württemberg mit einer neuen Masche um ihr Geld gebracht. Die Täter geben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und nutzen dabei manipulierte Rufnummern, die tatsächlich existierenden Kreditinstituten zugeordnet sind, warnt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg.