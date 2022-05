1 Der blaue Streifen im Gesicht von Alwara Höfels wird oft für eine Narbe gehalten. Foto: IMAGO / Lumma Foto

Schaut man sich die Suchanfragen zur Schauspielerin Alwara Höfels auf Google Trends an, so sticht eine Frage über die Jahre hinweg immer wieder stark heraus. Viele Nutzer der Suchmaschine fragen sich, was Frau Höfels im Gesicht hat.

Insbesondere wenn sie in einer großen Fernsehproduktion oder im Kino zu sehen ist, steigen die Suchanfragen extrem an. Aus diesem Grund wollen wir das Rätsel ein für alle Mal klären.

Was hat Alwara Höfels im Gesicht?

Der auffällige blaue Streifen auf der rechten Backe von Alwara Höfels ist keine Narbe. Tatsächlich handelt es sich dabei um ein Muttermal. Je nach Rolle wird das Muttermal in die Handlung mit einbezogen oder mit Schminke überdeckt, wie die Schauspielerin in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung erzählt hat.

Es handelt sich also nicht um eine Narbe, Hautkrebs oder eine andere Krankheit. Der bläulich schimmernde Fleck im Gesicht von Alwara Höfels ist einfach nur ein Muttermal, das sie bereits ihr Leben lang hat.