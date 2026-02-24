„Wer stiehlt mir die Show?“ 2026: Wann startet die 11. Staffel?

Wann die 11. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" startet und welche Promis dabei sind, lest ihr im Artikel.
Im Frühjahr 2026 geht „Wer stiehlt mir die Show?“ in die 11. Staffel. Drei Prominente und ein Wildcard-Kandidat treten dann Woche für Woche gegen Joko Winterscheidt an, um ihm bestenfalls die Show abzunehmen. Das ist der genaue Starttermin.
Wann startet die 11. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“
Los geht es am Sonntag, 8. März 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben sowie im Livestream bei Joyn. Wer eine Folge verpasst, kann sie anschließend jederzeit auf Joyn abrufen.
Die Sendetermine von "Wer stiehlt mir die Show?" 2026 im Überblick
Insgesamt umfasst die neue Staffel sechs Folgen, die jeweils sonntags zur Primetime ausgestrahlt werden. Die Sendetermine im Überblick:
- Folge 1: 8. März 2026
- Folge 2: 15. März 2026
- Folge 3: 22 März 2026
- Folge 4: 29. März 2026
- Folge 5: 5. April 2026
- Folge 6: 12. April 2026
Welche Promis sind in der 11. Staffel dabei?
Mit dabei sind die ehemalige Tennisprofi Andrea Petkovic, Kabarettist Till Reiners und Singer-Songwriter Nico Santos. Zusätzlich tritt in jeder Folge ein Wildcard-Kandidat an, der ebenfalls die Chance hat, Joko die Show abzunehmen.
So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"
Das Konzept von „Wer stiehlt mir die Show?“ ist ebenso simpel wie wirkungsvoll: Joko Winterscheidt tritt in Quizrunden gegen drei prominente Herausforderer und einen Wildcard-Kandidaten an. Wer sich im Finale durchsetzt, gewinnt nicht nur das Preisgeld, sondern übernimmt in der nächsten Folge die Moderation – inklusive Titel, Studio und kreativer Gestaltung. Verliert Joko, wird er zum Kandidaten in seiner eigenen Sendung.