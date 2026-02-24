„Wer stiehlt mir die Show?“ 2026: Wann startet die 11. Staffel?

Schauspielerin im Interview Iris Berben: "Es gibt immer eine zweite Chance"

In "Ein fast perfekter Antrag" steht Iris Berben als freigeistige Kunstprofessorin an der Seite von Heiner Lauterbach vor der Kamera. Im Interview verrät sie, warum sie die Rolle so begeistert - und was der Film mit ihrem eigenen Leben zu tun hat.