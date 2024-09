1 Deutschland-Ungarn bei der EM am 19. Juni in Stuttgart. Foto: ZGS/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Bei der EM in Stuttgart siegte Deutschland gegen Ungarn noch mit 2:0. Kann das Nagelsmann-Team am Samstag in Düsseldorf an den Erfolg anknüpfen oder setzt sich die Serie schwacher Nations-League-Spiele fort?











Link kopiert



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Samstag, 7. September, gegen Ungarn zum vierten Mal in die Nations League. Ausgestrahlt wird die Partie, die in Dortmund stattfindet, um 20.45 Uhr im ZDF.