Schnee auch in Stuttgart: Wann schneit es?

Viele Orte im Südwesten haben sich in dieser Woche über die ersten Schneeflocken gefreut. Wie sind die Aussichten für die Landeshauptstadt?

In vielen Teilen Baden-Württembergs ist in dieser Woche der erste Schnee gefallen. Und der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass im Laufe der Woche noch einiges hinzukommen dürfte. In Stuttgart und der Region fielen die Temperaturen in dieser Woche erstmals wieder Winter unter den Gefrierpunkt – können die Menschen in der Landeshauptstadt nun auch mit dem ersten Schnee rechnen?

Der erste Schnee in Stuttgart könnte in der kommenden Nacht zwar fallen, sagt Marc Joußen vom DWD, wenn die Schneefallgrenze auf bis zu 200 Meter sinke. „Allerdings bleibt davon nichts liegen“, so der Meteorologe. Schon am Morgen dürften die Temperaturen im Kessel voraussichtlich wieder auf 4 oder 5 Grad Celcius steigen – und der Schnee schmelzen.

Schnee am Wochenende in Stuttgart?

Auch für die restliche Woche deute vieles eher auf Schneeregen als auf Schnee hin, so Joußen. Am Samstag werde es zwar wieder deutlich kälter, prognostiziert werden bis zu Minus 7 Grad. Allerdings sind keine Niederschläge in Aussicht. Stuttgart muss sich also wohl noch eine Weile gedulden, bis tatsächlich Schnee auf den Straßen liegen bleibt.