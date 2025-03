Meta hat angekündigt, dass der hauseigene KI-gestützte Assistent „Meta AI“ seit dem 19. März 2025 auch in Europa verfügbar ist. Der Rollout erfolgt schrittweise in 41 europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Nutzer von WhatsApp, Instagram, Facebook und Messenger sollen die neue Funktion in den kommenden Wochen erhalten.

Schrittweiser Start in Europa

Meta AI ist seit 2023 in den USA verfügbar und wird dort bereits von Millionen Menschen genutzt. In Europa verzögerte sich die Einführung unter anderem wegen regulatorischer Vorgaben. Nun beginnt der Rollout mit einer intelligenten Chatfunktion, die zum Start in sechs europäischen Sprachen verfügbar sein soll.

Die Funktion wird direkt in bestehende Apps integriert. In WhatsApp erscheint Meta AI als eigener Chat oder lässt sich in Gruppenchats über den Befehl @MetaAI ansprechen. In Gruppengesprächen kann der Assistent beispielsweise bei der Urlaubsplanung oder bei allgemeinen Fragen unterstützen.

Noch nicht für alle verfügbar

Da die Einführung schrittweise erfolgt, ist Meta AI nicht sofort für alle Nutzer sichtbar. Wer die Funktion in WhatsApp oder anderen Meta-Diensten noch nicht sieht, muss sich voraussichtlich noch einige Tage oder Wochen gedulden. Ein konkretes Datum für die Freischaltung in Deutschland wurde nicht genannt. Die Installation des KI-Bots lässt sich nicht verhindern. Auch kann man ihn nicht deaktivieren, sobald er installiert wurde.

Funktionen von Meta AI

Meta AI kann unter anderem Fragen beantworten, Inhalte vorschlagen oder Informationen aus dem Internet abrufen. Nutzer sollen damit beispielsweise gezielt nach Reisezielen, Rezeptideen oder Erklärungen für alltägliche Fragen suchen können. Laut Meta sind künftig weitere Funktionen geplant, darunter personalisierte Inhalte und kreative Werkzeuge.