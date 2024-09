Bereits kurz nach dem Erscheinen des Computerspiels Minecraft erfreute sich das Spiel bei Spielern einer großen Beliebtheit. Schnell wurde Minecraft von der Kritik gelobt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. So dauerte es nicht lange, bis Hollywood auf die Spieleentwickler zukam. Bereits 2012 erhielt Mojan Specifications (heute „Mojang Studios“ als Teil von Microsoft) erste Angebote für eine filmische Umsetzung. 2014 gab das Entwicklerstudio schließlich bekannt, dass der Film in der frühen Entwicklung sei.

Minecraft-Film kommt am 03. April 2025 in die deutschen Kinos

Nach zahlreichen Personalwechseln und Änderungen musste die Umsetzung für die Leinwand allerdings immer wieder verschoben werden, bis die Produktion Mitte 2022 mit dem Regisseur Jared Hess wieder Fahrt aufnahm. Nachdem die ursprüngliche Veröffentlichung 2018 erst auf Mai 2019 und dann auf März 2022 verschoben wurde, steht nun das aktuelle Veröffentlichungsdatum für den 4. April 2025 in den USA fest. In Deutschland soll der Minecraft-Film einen Tag früher, am 03. April 2025 in den Kinos veröffentlicht werden.

Starbesetzung für das Minecraft-Abenteuer

Der Film mit dem Titel „A Minecraft Movie“ macht neben der erfolgreichen Spielevorlage vor allem auch durch die Starbesetzung auf sich aufmerksam. Bekannt sind vor allem Jason Momoa als „The Garbage Man“ und Jack Black, der die Rolle des Steve spielen wird. Weitere bekannte Gesichter sollen Emma Myers, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks, Steve Carell, Matt Berry und Sebastian Eugen Hansen sowie Pauline Chalamet, Jemaine Clement und Kate McKinnon sein.

Details zur Handlung sind rar. Erzählt wird die Geschichte von vier Außenseitern, die durch ein mysteriöses Portal in die Spielewelt gezogen werden. Dort treffen sie auf den erfahrenen Handwerker „Steve“ mit dem sie in einem aufregenden Abenteuer gegen Bedrohungen wie Piglins und Zombies und kämpfen müssen. Gedreht wurde der Film hauptsächlich in Neuseeland.