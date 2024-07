Wann kommt iOS 18 heraus? - Infos zum Release

1 Bald ist es so weit. Foto: rafapress / shutterstock.com

Noch ist das Veröffentlichungsdatum von iOS 18 nicht bekannt, aber Apples Verhalten in der Vergangenheit könnte den ungefähren Zeitraum verraten.











Schaut man sich die Veröffentlichungszeiträume vergangener iOS-Versionen an, erkennt man schnell ein Muster. Seit iOS 6 im Jahr 2012 erschien, wurden die Updates stets im September veröffentlicht. Genauer gesagt Mitte September. 12 der iOS-Updates in diesem Zeitraum wurden in der Kalenderwoche 38 veröffentlicht und nur 2 in der Kalenderwoche 37. Die Vermutung liegt also nahe, dass auch iOS 18 in der Kalenderwoche 38 veröffentlicht wird. Diese startet am 16.09.2024 und geht bis zum 22.09.2024. In den letzten drei Jahren wurden die neuen iOS-Versionen zudem immer montags veröffentlicht. Es ist denkbar, dass Apple auch in diesem Jahr dem eigenen Muster folgt und iOS 18 direkt am 16.09.2024 ausrollt.