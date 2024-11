2 Mike Tyson trainiert für seinen Kampf gegen Jake Paul. Foto: dpa/Julio Cortez

Die Box-Legende möchte für einen Showkampf erneut in den Ring steigen. An diesem Freitag ist es soweit.











Nachdem die für Juli geplante Rückkehr des ehemaligen Schwergewicht-Weltmeisters Mike Tyson in den Boxring verschoben werden musste, steht sie nun kurz bevor: Am 15. November wird der 57-Jährige dem 30 Jahre jüngeren YouTuber Jake Paul gegenüberstehen. Der Kampf wird live auf Netflix aus dem AT&T Statdion in Arlignton (Texas) übertragen.

Bei einer Pressekonferenz beim Fanatics Fest in New York am 18. August trafen die beiden, zum ersten Mal seit der Verlegung ihres Kampfes, wieder aufeinander. Dabei ließ Tyson es sich nicht nehmen, seinen Kontrahenten zu schubsen und zu boxen. Lesen Sie auch Mike Tyson gegen Jake Pual: Kampf wurde verschoben Beide zeigen sich bereit für den Kampf: „Ich bin sehr gut vorbereitet", sagt Tyson. „Ich hatte ein kleines Missgeschick. Ich wurde krank, aber fühle mich gut. Ich bin einfach bereit." Auch Jake Paul ist motiviert: „Das ist die Chance, gegen jemanden zu kämpfen, der so bösartig sein kann wie Mike." Er wolle sich selbst herausfordern und Geschichte schreiben. „Ich bin hier, um gegen einen der gefährlichsten Männer im gesamten Boxsport zu kämpfen", so Paul. Der Showkampf hätte ursprünglich am 20. Juli im Stadion des Football-Klubs Dallas Cowboys vor 80.000 Zuschauern ausgetragen werden sollen. Im Frühjahr musste Tyson sein Training allerdings auf ärztliche Anweisung hin pausieren. Der Grund sei ein Magengeschwür gewesen, hatte das Management des einstigen Enfant terrible der Boxwelt mitgeteilt. Tyson war im November 2020 bei einem Showkampf gegen Roy Jones junior nach mehr als 15 Jahren in den Ring zurückgekehrt, der Fight über acht Runden endete mit einem Unentschieden. Sein Gegenüber Paul hat von seinen bislang zehn Kämpfen als Profi neun gewonnen, die letzten beiden durch K.o. Gegen den einzigen ernst zu nehmenden Gegner, Tommy Fury, musste er aber eine Niederlage einstecken. Tyson gegen Paul: 300 Millionen US-Dollar für Influencer? „Zu einem der berühmtesten Boxer in den Ring zu steigen, wird nicht nur der größte Kampf meines Lebens, das hat auch das Potenzial, die Geschichte des Boxings zu verändern", hatte Paul getönt. Angeblich soll der Kampf Paul und seiner Firma 300 Millionen US-Dollar einbringen. Andere Quellen sprechen von 80 Millionen Dollar Gage, die unter den beiden aufgeteilt wird. So oder so: Für Tyson, der immer wieder Geldsorgen hat, dürfte das Event rentabel sein. Jake Paul verdankt seine Bekanntheit dem Internet, dort ist er zum Millionär geworden. Auf Plattformen wie Youtube, TikTok, Instagram und Co. folgen ihm Millionen Fans.