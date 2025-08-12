Wanderung auf Berg Le Morne Brabant: Deutscher Tourist (20) stürzt auf Mauritius in den Tod

Vom Le Morne Brabant auf Mauritius bietet sich ein spektakulärer Ausblick – doch immer wieder kommt es zu Unfällen. Nun stürzt ein deutscher Tourist in den Tod.

Bei einer Wanderung auf dem Berg Le Morne Brabant auf der Insel Mauritius ist ein 20 Jahre alter deutscher Urlauber tödlich verunglückt. Der Tourist bestieg zusammen mit zwei Freunden am Montag den Berg im Südwesten der Insel im Indischen Ozean, als er aus noch ungeklärter Ursache 125 Meter in die Tiefe stürzte, wie die Behörden des Inselstaates am Dienstag mitteilten.

Ein Rettungsteam brauchte mehrere Stunden, um in dem schwierigen Terrain zu dem Verunglückten vorzudringen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte der 20-jährige keinen Puls, bei der Ankunft im Krankenhaus wurde der Tod des Mannes festgestellt. Nähere Einzelheiten zum deutschen Wohnort des Mannes waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei nahm eine Untersuchung des Unglücks auf.

Unsere Empfehlung für Sie Tragisches Unglück Mädchen aus Deutschland an isländischem Strand ertrunken Bei einer beliebten Touristendestination an der Südküste Islands kommt es am Wochenende zu einem tragischen Unglück. Vor den gefährlichen Wellen dort wird gewarnt.

In den vergangenen Jahren war der Berg, von dem aus einst Sklaven vor britischen Soldaten in den Tod sprangen, Schauplatz mehrerer Unfälle.