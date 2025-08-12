Wanderung auf Berg Le Morne Brabant: Deutscher Tourist (20) stürzt auf Mauritius in den Tod

Vom Le Morne Brabant auf Mauritius bietet sich ein spektakulärer Ausblick – doch immer wieder kommt es zu Unfällen. Nun stürzt ein deutscher Tourist in den Tod.
Bei einer Wanderung auf dem Berg Le Morne Brabant auf der Insel Mauritius ist ein 20 Jahre alter deutscher Urlauber tödlich verunglückt. Der Tourist bestieg zusammen mit zwei Freunden am Montag den Berg im Südwesten der Insel im Indischen Ozean, als er aus noch ungeklärter Ursache 125 Meter in die Tiefe stürzte, wie die Behörden des Inselstaates am Dienstag mitteilten.