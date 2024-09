Wandertipp für Baden-Württemberg: Malerischer Hotspot im Nationalpark Schwarzwald

1 Die Allerheiligen Wasserfälle wurden 1840 erschlossen und gehören zu den schönsten und höchsten Wasserfällen des Schwarzwalds. Foto: Günther Weinert

Die Klosterruine Allerheiligen und die Allerheiligen Wasserfälle gehören zu den touristischen Hotspots des nördlichen Schwarzwalds, wobei die Wasserfälle zu den höchsten und schönsten des gesamten Schwarzwalds zählen. Das Wasser des Lierbachs stürzt dabei über sieben Kaskaden, fast 66 Meter tief, die Felsen hinab. 1840 und 1842 wurde die gefährliche Schlucht für Besucher erschlossen. Oberhalb der Wasserfälle liegen die Ruinen des ehemaligen Prämonstratenserklosters, das zwischen 1191 und 1196 gegründet wurde. Nach der Säkularisierung zerstörte 1804 ein Blitz die Kirche. Danach wurden 1816 die Gebäude auf Abbruch versteigert. Die Wanderung bietet Ihnen auf kurzer Strecke faszinierende Schwarzwaldlandschaften. Und wer die Weitsicht über die Rheinebene hinweg zu den Vogesen vermisst, wandert zusätzlich vom Startplatz der Gleitschirmspringer bei Zuflucht zum Buchkopfturm, der prächtige Aussichten ermöglicht (plus 2 km; Navi: Startplatz West Zuflucht Roßbühl). Auch den Lotharpfad und das neue Nationalparkzentrum am Ruhestein können Sie in eine Tagestour einbinden.