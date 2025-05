Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden: Fanlager stürmen Spielfeld – Spielunterbrechung in Mannheim

Mannheim könnte auch in der kommenden Saison drittklassig sein. Der Sieg gegen die Dresdner, die dennoch vorzeitig in Liga zwei aufsteigen, ist immens wichtig.

Der SV Waldhof Mannheim hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga gemacht. Gegen Tabellenführer Dynamo Dresden gewannen die Kurpfälzer vor 22.796 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion durch einen Treffer von Kennedy Okpala 1:0 (0:0). Der Waldhof hat vor dem letzten Spieltag drei Punkte Vorsprung vor Dortmund II. Die Borussia nimmt den ersten Abstiegsplatz ein.

Trotz der Niederlage stiegen die Sachsen in die 2. Bundesliga auf, da zeitgleich der 1. FC Saarbrücken bei Alemannia Aachen 2:4 (0:1) verlor. Feiernde Dynamo-Fans und Mannheimer Anhänger, die vorzeitig in den Innenraum gelangt waren, sorgten kurz vor Schluss für eine längere Spielunterbrechung. Zahlreiche Ordner und ein größeres Polizeiaufgebot lief auf. Am Ende ging die Partie aber geordnet über die Bühne.

Am Ende Jubel auf beiden Seiten

Mannheims Trainer Dominik Glawogger musste im Vergleich zum 4:2-Sieg in Cottbus verletzungsbedingt auf Abwehrchef Lukas Klünter verzichten. Im ersten Durchgang plätscherte das Spiel in einem frühsommerlichen Kick vor sich hin, Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Dresden kam etwas besser in die Partie, der Waldhof erspielte sich mit zunehmender Spielzeit Vorteile, ohne aber zwingend zu werden.

Auch Polizeihunde waren im Einsatz. Foto: Uwe Anspach/dpa

In einer Drangphase von Dynamo schlug der Waldhof Mitte der zweiten Hälfte eiskalt zu: Felix Lohkemper setzte bei einem Konter Okpala in Szene, und der hämmerte den Ball ins Dresdener Gehäuse (62.) - es war der erste Heimtreffer nach 474 Minuten torlosen Minuten. Auch nachfolgend blieben die Gäste feldüberlegen, machten aber daraus zu wenig. Das Waldhof-Tor kam kaum in Bedrängnis. Am Ende konnten dann beide Mannschaften kräftig feiern.