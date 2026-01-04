Bei einem rätselhaften Verkehrsunfall kommt am Sonntagmorgen eine 25-Jährige ums Leben. Sie stieg offenbar aus und rannte auf die Gegenfahrbahn.
Bei einem rätselhaften Verkehrsunfall auf der B 29 bei Waiblingen ist eine junge Frau am Sonntagmorgen von einem Auto erfasst worden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren tödlichen Verletzungen. Zur Absuche des Bereichs war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Beide Richtungsfahrbahnen der Bundesstraße blieben nach dem Unfall über Stunden für den Verkehr gesperrt.