Waiblingen: Neuer Kommandant für die Waiblinger Feuerwehr

Nach Ann-Sophie Elsenhans hat die Waiblinger Feuerwehr nun wieder einen männlichen Chef. Er kommt von der Berufsfeuerwehr Stuttgart.
Elf männliche Bewerber haben sich für den Posten als Kommandant der Waiblinger Feuerwehr interessiert – nun hat der Gemeindrat Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) seine Wahl getroffen. Der neue Leiter der Feuerwehr ist der 51-jährige Carsten Ohsberger, der derzeit bei der Berufsfeuerwehr in Stuttgart arbeitet. Er folgt auf die Kommandantin Ann-Sophie Elsenhans, die zur Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg gewechselt hat. Ann-Sophie Elsenhans war erst vor zwei Jahren zur Kommandantin gewählt worden.