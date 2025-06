1 Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem handfesten Streit am Bahnhof in Waiblingen (Symbolfoto). Foto: Patrick Seeger/dpa

Ein 44-Jähriger schlägt im Streit mit zwei Unbekannten zu. Diese werfen daraufhin den Rucksack des Widersachers ins Gleisbett. Die Polizei sucht nun die mutmaßlichen Opfer.











Die Polizei sucht Zeugen zu einer handfesten Auseinandersetzung, die am Samstagnachmittag am Bahnhof in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zwischen einem 44 Jahre alten Mann und einem bislang Unbekannten entbrannt sein soll.