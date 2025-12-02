Wir haben gefragt: Wer macht den besten Döner Stuttgarts? In die Top 5 und somit in die finale Abstimmung hat es das Kebaphaus am Feuersee geschafft. Wir waren dort.
Eine Schlange vor einem Dönerladen, das gibt es auch nicht überall. Beim Kebaphaus am Feuersee müssen sich die Hungrigen bisweilen erst einmal einreihen, bevor bestellt werden kann. Der Döner, der im Stuttgarter Westen kredenzt wird, ist seit längerem in aller Munde. Zeitweise brach ein regelrechter Hype um ihn aus. Dass sich die Bundesliga-Stars des VfB Stuttgart hier hin und wieder ein Fleisch-Sandwich genehmigen, hat die Popularität in neue Höhen getrieben.