Wärmewende in Stuttgart: Für wen ist ein Fernwärme-Anschluss in Stuttgart lukrativ?

Viele Stuttgarter Bürger hadern mit den hohen Anschlusskosten der EnBW. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft etwa setzt dennoch oft auf Fernwärme. Was spricht dagegen und was dafür?
Noch immer gehen bei unserer Zeitung Nachrichten von Hausbesitzern ein, die Interesse an einem Fernwärmeanschluss hätten, den Preis der EnBW von bis zu 46.000 Euro aber als viel zu hoch kritisieren. Das ist die Pauschale, die der Energieversorger für die Verlegung der Rohre ins Haus verlangt. In Esslingen liegt der Preis genau bei der Hälfte, und es ist sogar der Wärmetauscher inbegriffen. Von beiden Beträgen gehen noch Fördergelder ab. Ob die beiden Preise aber völlig vergleichbar sind, lässt sich aus den offiziellen Angeboten nicht ganz erkennen.