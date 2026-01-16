Wärmepumpen in Stuttgart: Wand-Wärmepumpen in enger Stuttgarter City – Vermieter nennt Amt „Baupolizei“

Ein Hauseigentümer will sein Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Innenstadt energetisch sanieren. Doch, sagt er, die Bürokratie bremse ihn aus. Sein Fall dürfte viele betreffen.
Der 82-jährige Stuttgarter hat sich genau überlegt, wie er in seinem Haus im Sinne des Klimaschutzes die Heizung tauschen könnte. Seinen Namen möchte er nicht veröffentlichen, denn das Ganze sei noch nicht ausgestanden. Doch er geht davon aus, dass sein Fall für etliche Gebäudebesitzer in Stuttgart von Belang sein dürfte.