Mit den jährlichen DGA Awards zeichnet die US-Vereinigung der Regisseure besondere Leistungen aus. Bei den 78. DGA Awards sind Seth Rogen (43) und Evan Goldberg (43) jetzt in der Kategorie "Comedy-Serie" für ihre Regieleistung bei "The Studio" geehrt worden. Während sie den Preis entgegennahmen, kamen sie laut des Branchenmagazins "Variety" auf die kürzlich verstorbene Catherine O'Hara (1954-2026) zu sprechen, die in der Serie mitgespielt hat.

O'Hara, die unter anderem mit der Komödie "Kevin - Allein zu Haus" weltberühmt wurde, war Ende Januar im Alter von 71 Jahren gestorben. Rogen und Goldberg nannten sie während der Gala "unser Idol, seitdem wir Kinder waren". Für ersteren sei der Weihnachtsfilm in vielerlei Hinsicht sogar der Streifen, der ihn dazu brachte, selbst Filme drehen zu wollen. Am Serienset sei es für die Fans von O'Haras Spiel in "Kevin - Allein zu Haus" daher auch zu witzigen Momenten gekommen. In der Komödie ruft sie "Kevin, Kevin", am Set habe sie ständig "Evan, Evan" gerufen. Jedes einzelne Mal hätten die beiden sich an Klassiker erinnert gefühlt.

"Absolutes Genie und gleichzeitig auch der netteste Mensch"

"Das Beste an ihr ist, dass sie gezeigt hat, dass man ein absolutes Genie und gleichzeitig auch der netteste Mensch auf der ganzen Welt sein kann", erläuterte Rogen. Die beiden wollten nicht nur der Directors Guild of America für die Auszeichnung danken, sondern vor allem auch Catherine O'Hara.

Schon kurz nach dem Tod O'Haras hatten viele Stars, darunter Rogen, in den sozialen Medien um die Schauspielerin getrauert. "'Kevin - Allein zu Haus' war der Film, der in mir den Wunsch geweckt hat, Filme zu machen", schrieb er auch auf Instagram. Bei der ersten Begegnung habe er ihr gesagt, sie sei die lustigste Person, die er je auf der Leinwand gesehen habe. "Mit ihr zusammenzuarbeiten, war eine wahre Ehre. Sie war urkomisch, liebenswürdig, intuitiv, großzügig... sie hat mich dazu inspiriert, unsere Serie so gut zu machen, dass sie ihrer Mitwirkung würdig war."