Das Hollywood-Multitalent Seth Rogen hat Catherine O'Hara bei den DGA Awards geehrt. Als er einen Preis entgegennahm, bezeichnete er die kürzlich verstorbene Schauspielerin als "netteste Person auf der ganzen Welt".
Mit den jährlichen DGA Awards zeichnet die US-Vereinigung der Regisseure besondere Leistungen aus. Bei den 78. DGA Awards sind Seth Rogen (43) und Evan Goldberg (43) jetzt in der Kategorie "Comedy-Serie" für ihre Regieleistung bei "The Studio" geehrt worden. Während sie den Preis entgegennahmen, kamen sie laut des Branchenmagazins "Variety" auf die kürzlich verstorbene Catherine O'Hara (1954-2026) zu sprechen, die in der Serie mitgespielt hat.