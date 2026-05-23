Zwischen zwei Drehtagen für die neue Staffel "Only Murders in the Building" haben die Hauptdarsteller Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short London unsicher gemacht - inklusive Fahrt mit dem London Eye.
Selena Gomez (33), Steve Martin (80) und Martin Short (76) drehen in London - und nutzen die Zeit offenbar auch abseits der Kamera. Am Freitag unternahm das Trio der Hulu-Serie "Only Murders in the Building" einen Ausflug zum London Eye und ließ sich von der britischen Hauptstadt begeistern. Ein Bild des Ausflugs aus einer Gondel des berühmten Riesenrads teilte Martin persönlich auf Instagram.