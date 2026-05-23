Zwischen zwei Drehtagen für die neue Staffel "Only Murders in the Building" haben die Hauptdarsteller Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short London unsicher gemacht - inklusive Fahrt mit dem London Eye.

Selena Gomez (33), Steve Martin (80) und Martin Short (76) drehen in London - und nutzen die Zeit offenbar auch abseits der Kamera. Am Freitag unternahm das Trio der Hulu-Serie "Only Murders in the Building" einen Ausflug zum London Eye und ließ sich von der britischen Hauptstadt begeistern. Ein Bild des Ausflugs aus einer Gondel des berühmten Riesenrads teilte Martin persönlich auf Instagram.

"Hier sind Selena, Marty und ich bei der Arbeit in London an 'Only Murders in the Whatever'", witzelte er zu dem Schnappschuss aus luftigen Höhen. Die drei Schauspieler strahlen darauf in die Kamera, während im Hintergrund der Big Ben und der Westminster-Palast zu sehen sind.

Dreharbeiten in Notting Hill

Dass die Produktion der sechsten Staffel der Serie in vollem Gange ist, belegen auch Aufnahmen vom Set. In dieser Woche wurden die Hauptdarsteller im Londoner Stadtteil Notting Hill beim Drehen gesichtet, wie die "Daily Mail" berichtet. Short und Gomez wurde zudem bei einem Spaziergang in Portobello Road beobachtet. Auch Hollywoodlegende Sir Derek Jacobi (87) war demnach kurzzeitig am Set, offenbar für einen Gastauftritt in der neuen Staffel.

"Only Murders in the Building" läuft seit 2021 beim Streamingdienst Hulu. In der preisgekrönten Krimi-Comedy-Serie lösen die drei True-Crime-Fans und Nachbarn Charles (Martin), Oliver (Short) und Mabel (Gomez) jedes Jahr einen Mord in ihrem exklusiven New Yorker Apartmenthaus und besprechen die Ereignisse live in ihrem gleichnamigen Podcast.

Dass die Chemie zwischen den drei Serienstars auch privat stimmt, ist kein Geheimnis. Gomez machte das erst Anfang Mai in einem Instagram-Beitrag über eine Netflix-Doku für ihren Kollegen Short erneut deutlich. Sie teilte mehrere Bilder von und mit ihrem Co-Star und versah sie mit einer Liebeserklärung: "Danke, Marty, für dein inspirierendes und großartiges Herz, das mich für immer glücklich macht." Er sei "nichts weniger als eine Legende. Seine Lebenseinstellung ist einfach voller Freude."