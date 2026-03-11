Wachsamkeit ist der beste Schutz: Phishing bei Signal? Darauf sollten Nutzer achten

Signal gilt als eine sichere Alternative zu WhatsApp. Nach Warnungen vor russischen Hackern durch niederländische Geheimdienste reagiert der Messenger und gibt Tipps, wie User sich schützen können.
WhatsApp ist der mit Abstand beliebteste Messenger auf dem Smartphone weltweit, hat aber immer wieder mit Sicherheitsbedenken zu kämpfen. Doch auch für die als sicher geltenden Alternative Signal gibt es derzeit Warnungen vor Phishing durch russische Hacker, wie der niederländische Geheimdienst berichtet. Auch das Unternehmen hinter dem Messenger meldet sich zu Wort und gibt Tipps zum Schutz vor Angriffen.