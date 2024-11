Vulkanausbruch in Island: Vulkan in Island speit erneut Lava - Dorf evakuiert

Auf der bei Touristen beliebten Reykjanes-Halbinsel in Island ist erneut ein Vulkan ausgebrochen. Die Sundhnukagigar-Vulkanspalte nahe dem Ort Grindavik spuckte in der Nacht zum Donnerstag glühende Lava und Rauch aus.

Auf der bei Touristen beliebten Reykjanes-Halbinsel in Island ist erneut ein Vulkan ausgebrochen. Die Sundhnukagigar-Vulkanspalte nahe dem Ort Grindavik spuckte in der Nacht zum Donnerstag glühende Lava und Rauch aus, wie der isländische Wetterdienst berichtete. Das nahe gelegene Fischerdorf Grindavik wurde evakuiert. Es ist bereits der siebte Vulkanausbruch auf der Halbinsel seit Dezember vergangenen Jahres.

Gebäude oder Infrastruktur seien vorerst nicht in Gefahr, sagte der Experte Benedikt Ofeigsson dem Radiosender RAS2. Der derzeitige Ausbruch sei kleiner als der jüngste Ende August. „Die Ausflüsse sind geringer und die Lava strömt nicht so schnell“, sagte Ofeigsson.

Die meisten der 4000 Bewohner hatten Grindavik schon vor einem Jahr verlassen. Seitdem wurden fast alle Häuser an den Staat verkauft und stehen leer. Laut Zivilschutz waren zuletzt noch etwa 50 Häuser des Ortes bewohnt. Bei einer Eruption im Januar war Lava bis in die Straßen von Grindavik geflossen, drei Häuser am Rande des Dorfes gingen in Flammen auf.

Auf der Reykjanes-Halbinsel hatte es rund 800 Jahre lang keinen Vulkanausbruch gegeben, bis im März 2021 eine neue Phase erhöhter vulkanischer Aktivität begann. Island ist mit mehr als 30 aktiven Vulkansystemen die größte und aktivste Vulkanregion Europas. Der Inselstaat im Nordatlantik liegt auf dem sogenannten Mittelatlantischen Rücken, der die eurasische und die nordamerikanische Erdplatte trennt.