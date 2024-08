Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby: Sohn von Mette-Marit gesteht Angriff auf Freundin

1 Marius Borg Høiby sitzt neben seiner Mutter, der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit. Høiby hat zugegeben, seine Freundin körperlich angegriffen zu haben (Archivfoto). Foto: AFP/LISE ASERUD

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit hat gestanden, seine Freundin körperlich angegriffen und verletzt zu haben. „Nach einem Streit habe ich unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain Körperverletzung begangen und Gegenstände in einer Wohnung zerstört“, räumte der 27-jährige Marius Borg Hoiby in einer Erklärung ein, die der norwegische Fernsehsender NRK am Mittwoch veröffentlichte. Sein Anwalt bestätigte, Hoiby bekenne sich schuldig.