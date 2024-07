Die Beschwerden über unbekannte Rufnummern, die plötzlich eine WhatsApp-Nachricht schicken oder über den Messenger anrufen, häufen sich in den letzten Monaten. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte bereits am 22. Februar 2024 eine Warnung vor Anrufen mit ausländischen Rufnummern. Aktuell scheint dabei vor allen Dingen die Vorwahl 0092 genutzt zu werden.

Woher kommt die Vorwahl 0092?

Die Vorwahl +92 oder 0092 stammt aus Pakistan. Die Person, die Ihnen schreibt, muss aber nicht zwangsläufig von dort kommen. Es gibt heutzutage eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die eigene Herkunft zu verschleiern. Eine Masche ist zum Beispiel das Call ID-Spoofing, bei dem durch Anrufe über das Internet eine falsche Rufnummer auf dem Display des Angerufenen angezeigt wird.

Lesen Sie auch

Vermutlich geht es den Tätern darum, Nummern zu verwenden, die deutschen Vorwahlen ähneln. Die Vorwahl 092 wird zum Beispiel in Bayreuth und Umgebung eingesetzt. Wer nicht genau hinschaut, könnte also den Fehlschluss ziehen, es handle sich um eine deutsche Nummer.

Was wollen die Anrufer?

Sollte es sich um eine zunächst unverfängliche Nachricht oder einen entgangenen Anruf von einer Nummer mit der Vorwahl +92 handeln, lässt sich nicht direkt sagen, was die Person möchte. Nichtsdestotrotz sollten Sie bei solchen Kontaktversuchen aus heiterem Himmel vorsichtig sein. Möglicherweise möchte die Person Sie zur Herausgabe von persönlichen Informationen verleiten oder Sie zum Klicken auf einen Link animieren, über den dann Schadsoftware heruntergeladen wird. Denkbar ist aber auch, dass man schlicht einen Rückruf provozieren will, für den hohe Kosten anfallen.

Wie verhalte ich mich?

Bei einem Kontaktversuch über WhatsApp sollten Sie grundsätzlich niemals irgendwelche persönlichen Informationen weitergeben. Diese können dazu genutzt werden, um Identitätsdiebstahl zu begehen und in Ihrem Namen oder auf Ihre Rechnung Betrug zu vollziehen. Wenn Sie nicht sicher sind, wer Ihnen da schreibt, empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, den Kontakt direkt zu blockieren. Wenn Sie antworten, wissen die Betrüger, dass die Nummer aktiv genutzt wird und probieren es in der Folge womöglich noch hartnäckiger. Deshalb sollten Sie weder auf Nachrichten reagieren noch die Nummer zurückrufen. Nachdem Sie den Kontakt blockiert haben, können Sie die Nummer zusätzlich an die Bundesnetzagentur melden. Diese hat für solche Fälle ein extra Beschwerdeformular eingerichtet, dass Sie unter diesem Link finden.