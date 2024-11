Vortragsreihe Denkanstöße: „Ist das Zukunft oder kann das weg?“

1 Maximilian Lude hat eine Beratungsfirma für Familienunternehmen. Foto: /Lea Mahler

Maximilian Lude berät Familienunternehmen in diesen stürmischen Zeiten, wie sie sich sinnvoll den Anforderungen der Zukunft stellen können. Er möchte eine positive Stimmung erzeugen, gerade in einer Welt voller Krisenübersättigung.











Link kopiert



Maximilian Lude ist der Gründer und Geschäftsführer des Zukunftsbüros philoneos in München. Mit seinem Team begleitet er familiengeführte Unternehmen rund um Innovation, Transformation und Arbeitgeberattraktivität. In der Reihe Denkanstöße ist er am Donnerstag, 28. November, um 18.15 Uhr in der BW-Bank (Kleiner Schloßplatz 11) zu Gast.