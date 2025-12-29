Vorstand VfB Stuttgart: Die Suche nach einem Marketingchef läuft – das sagt der VfB-Präsident dazu

Der Aufsichtsrat der VfB AG ist damit beschäftigt, einen Nachfolger für Rouven Kasper zu finden. Dabei gibt es einen klaren Auswahlprozess – und einen ambitionierten Zeitplan.
Die Suche nach einem neuen Marketingvorstand beim VfB Stuttgart schreitet voran. Die sogenannte Shortlist der Kandidaten für den frei gewordenen Posten ist erstellt. Sechs Namen stehen darauf, nachdem die Bewerberlage äußerst gut war. Zusammen mit der Beratungsagentur Korn/Ferry aus Frankfurt hat der Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten den Auswahlprozess vor einigen Wochen aufgesetzt. Nach dem Jahreswechsel sollen die nächsten Gesprächsrunden laufen.