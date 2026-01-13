Vorletzter Tag der Bestrahlung: Bestsellerautorin Colleen Hoover macht Krebs-Diagnose öffentlich

Colleen Hoover schockt ihre Fans mit einer erschütternden Nachricht: Die Bestsellerautorin von "Nur noch ein einziges Mal" wurde mit Krebs diagnostiziert. Inzwischen steht sie kurz vor dem Abschluss ihrer Strahlentherapie - und richtet bewegende Worte an ihre Leserschaft.
Es sind Worte, die niemand hören möchte - und doch teilte Colleen Hoover (46) sie jetzt mit der Welt. Die Bestsellerautorin, deren Roman "Nur noch ein einziges Mal" ab 2024 als Verfilmung mit Blake Lively (38) für Schlagzeilen sorgte, hat Krebs. Das enthüllte die US-Amerikanerin in den sozialen Medien.