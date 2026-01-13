Vorletzter Tag der Bestrahlung: Bestsellerautorin Colleen Hoover macht Krebs-Diagnose öffentlich

Colleen Hoover schockt ihre Fans mit einer erschütternden Nachricht: Die Bestsellerautorin von "Nur noch ein einziges Mal" wurde mit Krebs diagnostiziert. Inzwischen steht sie kurz vor dem Abschluss ihrer Strahlentherapie - und richtet bewegende Worte an ihre Leserschaft.

Es sind Worte, die niemand hören möchte - und doch teilte Colleen Hoover (46) sie jetzt mit der Welt. Die Bestsellerautorin, deren Roman "Nur noch ein einziges Mal" ab 2024 als Verfilmung mit Blake Lively (38) für Schlagzeilen sorgte, hat Krebs. Das enthüllte die US-Amerikanerin in den sozialen Medien.

In einer Instagram-Story gab Hoover ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. "Vorletzter Tag der Bestrahlung", schrieb sie zu einem Selfie, das sie in einem blauen Klinikkittel zeigt. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Ich wünschte, ich könnte meine Haare und meinen Gesichtsausdruck auf @Texas.Oncology schieben, aber die waren großartig. Ich hoffe, ihr braucht sie nie, aber ich kann sie sehr empfehlen."

Diagnose während der Dreharbeiten

Die eigentliche Diagnose hatte Hoover bereits im Dezember in einem Facebook-Post öffentlich gemacht - allerdings ohne zu verraten, um welche Krebsart es sich handelt. Was sie laut "Deadline" darin mitteilte: Eine Chemotherapie sei nicht notwendig, lediglich Bestrahlung.

Der Schock kam für die Autorin während der Dreharbeiten zu "Für immer ein Teil von dir" in Kanada. Dort bemerkte sie wiederkehrende gesundheitliche Probleme, die sie jedoch erst nach Abschluss der Filmproduktion untersuchen ließ. "Als ich nach Hause kam, erfuhr ich, dass ich Krebs habe", schrieb Hoover in ihrem emotionalen Post. Der Tumor sei bereits durch eine Operation entfernt worden.

Premiere verpasst, Tour verschoben

Die Erkrankung zwang Hoover zu schmerzhaften Entscheidungen. Die Premiere ihres Films "Für immer ein Teil von dir" musste sie ebenso absagen wie einen geplanten Auftritt für Schauspieler Lukas Gage (29). "Ich bin super traurig, aber ich habe eine unvermeidbare Operation und kann eine Weile nicht reisen", hatte sie bereits im Oktober in einem Instagram-Post angedeutet - ohne damals die wahren Hintergründe zu nennen.

Auch ihr neues Buch "Woman Down", das am 13. Januar erscheint, wird vorerst ohne Lesereise auskommen müssen. "Ich wollte diesen Post machen und transparent sein, warum das so ist", erklärte die Autorin. Eine Signierstunde schließe sie nicht komplett aus, aber: "Ich werde es erst wissen, wenn ich es weiß."

Bewegender Appell an die Fans

Trotz der schweren Monate zeigt sich Hoover optimistisch. Sie sei "erleichtert und glücklich, dass es eine vergleichsweise kurze Erfahrung war". An ihre Millionen Fans richtet sie einen eindringlichen Appell: "Hört auf euren Körper", wenn man das Gefühl habe, dass etwas nicht stimme.

Warum sie so lange schwieg? "Es fühlte sich eine Weile riesig und beängstigend an", gestand Hoover. "Ich war einfach nicht bereit, es mit jemandem zu teilen, bis ich wusste, wie es ausgehen würde." Nun, kurz vor dem Ende ihrer Behandlung, scheint dieses Kapitel für die erfolgreiche Autorin bald abgeschlossen zu sein.