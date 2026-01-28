Katy Perry meldet sich zu den drastischen Aktionen der US-Einwanderungsbehörde ICE zu Wort. Die Sängerin will ihre 200 Millionen Instagram-Follower mobilisieren und liefert ihnen eine Vorlage für Beschwerdeschreiben.
Die Bilder der harten Einsätze der von Präsident Donald Trump (79) vorangetriebenen Einwanderungsbehörde ICE erschüttern die USA. Jetzt erhebt auch Katy Perry (41) ihre Stimme und wendet sich mit einem eindringlichen Appell an ihre über 200 Millionen Instagram-Follower. "Es ist an der Zeit, Wut in Taten zu verwandeln", schrieb die Sängerin am Dienstag auf der Plattform.