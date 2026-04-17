Vorher-Nachher: Eckensee in Stuttgart kaum wiederzuerkennen

Der Eckensee wurde in den vergangenen Tagen von Schlamm, Müll und Algen befreit – und wieder mit Wasser gefüllt. Wie das Stuttgarter Gewässer nun aussieht, sehen Sie im Video.
Voller Algen, Müll und Gänsekot – so kannten viele Stuttgarter den Eckensee. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss. Denn in den vergangenen Tagen wurde das Gewässer zwischen Oper, Neuem Schloss und Kunstgebäude gründlich gereinigt. Mit Schläuchen, kleinen Traktoren, an denen Bürsten befestigt sind, und anderem Gerät befreiten Mitarbeiter der Wilhelma den See von Algen, Müll und Schlamm.