Vorher-Nachher: Eckensee in Stuttgart kaum wiederzuerkennen

Der Eckensee wurde in den vergangenen Tagen von Schlamm, Müll und Algen befreit – und wieder mit Wasser gefüllt. Wie das Stuttgarter Gewässer nun aussieht, sehen Sie im Video.

Voller Algen, Müll und Gänsekot – so kannten viele Stuttgarter den Eckensee. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss. Denn in den vergangenen Tagen wurde das Gewässer zwischen Oper, Neuem Schloss und Kunstgebäude gründlich gereinigt. Mit Schläuchen, kleinen Traktoren, an denen Bürsten befestigt sind, und anderem Gerät befreiten Mitarbeiter der Wilhelma den See von Algen, Müll und Schlamm.

Für die Reinigungsarbeiten musste das Wasser abgelassen werden. Nun ist der Eckensee wieder sauber – und mit neuem Wasser gefüllt. Rund 750.000 Liter fasst das Becken. Wie der See jetzt, im Vergleich zu vor der Reinigung, aussieht, sehen Sie im Video.

Eckensee-Fontäne wird bald wieder eingeschaltet

Im Laufe der nächsten Woche, voraussichtlich am 21. April, soll dann auch die charakteristische Fontäne wieder eingeschaltet werden.

Der Eckensee in seiner jetzigen Form wurde 1961 zur Bundesgartenschau angelegt. Zuvor hatte es bei der Oper bereits ein Gewässer gegeben, das allerdings eine ovale Form hatte.